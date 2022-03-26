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Selda Uskan Selda Uskan
  • 26 Mart 2022, Cumartesi

Umutlanmalı mıyım?

SELDA hanım bundan üç yıl öncesine kadar bir çuval odunu merdivenlerden çıkarabiliyordum. Şimdi kendi vücudumu taşıyamıyorum. Kendimi yorgun ve mutsuz hissediyorum. Yalnızım. Öz oğlum olmasına rağmen üvey kızımın yanında yaşıyorum. Allah'ı var iyi bakıyor. Ama hiçbir akrabam kalmadı. Kardeşlerim vefat etti. İkisi de evlenmemişti zaten.
Şimdi tek görüştüğüm insanlar, gün aşırı gittiğim diyalizdeki hastalar. Bir de hemşire hanım var, bana biraz daha fazla yakınlık gösteriyor. Çocuğuna bir iki hediye aldım.
Sonra mektup yazdım, dertleşmek için. O da kısa bir cevap yazmış; "Sana çok değer veriyorum ama yanlış anlaşılır" diyor.
Aramızda bir ilişki olabilir mi sizce, ne dersiniz? Nasıl açılmalıyım? Kızım "Evlen istersen" diyor. Hatta "ev geniş, buraya getir hanımını" diyor. Saygılarımla; İkinci bahar

YAŞ FARKI SORUN
S.U.CEVAP; İsterim ki hiçbir büyüğümüz yalnız kalmasın ve mutlu mesut yaşasınlar. Tabii daha güzel olan, ömürlerini geçirdikleri sevgili eşleriyle birlikte. Ama maalesef bazen birimiz ardımızda kalıyor.
Hemşire hanımın yaşını yazmamışsınız, belli ki genç biri.
O zaman dönüp kendimize bakacağız sevgili okurum;
Misal Dean Martin gibi karizma yaşlanmışsak eğer (adam gençliğinden daha yakışıklıydı) o zaman sorun yok, hanımefendi doğrudan sizi beğeniyor demektir.
Ama sıradan bir büyükbaba portresi çiziyorsanız, 'Neden ben' diye bir takım hinlikler düşünebilirsiniz. Neyse biraz zaman geçsin bakalım hayat ne gösterecek?

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