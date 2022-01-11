Sahte bir profil mi?

SELDA hanım 65 yaşında hiç evlenmemiş bayanım. Mal varlığım var. 3 ay önce sosyal medyada bir gençle tanıştım. Almanya'da ikamet ettiğini, 40 yaşında olduğunu ve spor hocalığı yaptığını söylüyor. Belli ki işçi ailesi çocuğu. Bana yaşımı sordu geçiştirdim. Profil resmim zaten filtrelenmiş. O ise üçgen vücutlu, karayağız bir delikanlı. İçkisi- sigarası yok. Hayatı spor. Neyse, koyu sohbetler neticesinde birbirimize aşık olduk. Ben bu işin sonu olmadığını biliyorum. Sadece hayatıma renk katıyor, enerji veriyor.

Ama bu arada facetime yapalım dediğimde, reddediyor! 'Zamanı gelince görüntülü konuşacağız' diyor, ne demekse? Geçtiğimiz gün kardeşlerim de öğrendi, tabi şiddetle karşı çıktılar.

Ve profil resminden –zaten üç tane fotoğrafı varinternette biraz araştırma yaptılar. Bu 'Resim arama' denilen, foto'nun gerçek olup olmadığını saptayan bir tür site. Ama maalesef sonuç alamadılar. Şimdi dostlarım tarafsız olamadığı için size ve okurlarınıza soruyorum, özellikle yaşıtım hanımlara;

Koca bir sahtekarla mı karşı karşıyayım acaba? İrtibatımı kesmeli miyim?

Yoksa 'inceldiği yerden kopsun' diyerek devam mı etmeliyim? İtiraf edeyim bu aşk beni hastalıklardan kurtardı, platese başladım, her sabah yürüyüşler yapıyorum, yeniden şarkı dinlemenin zevkine vardım.

RUMUZ; FROLAYN EVA



FROLAYN EVA HA?

S.U.CEVAP; Sevgili okurlar ben uydurmuyorum, beyzademiz hemşireme bu ismi takmış. Eva'nımcım, canım, adam sizinle resmen alay ediyor farkında değil misiniz? Eva kim? Hitler'in karısı! E daha ne diyeyim?