Aşkından korkuyorum!

SELDA abla 4 yıldır psikopat bir sevgilim var. Ne evlenmeye yanaşıyor ne de peşimi bırakıyor. Kurtulmak için yeni insanlarla tanışıyorum, bir bakıyorum takip etmiş yanımızda beliriyor. Bir de kibar: "Pardon beyefendi Nilay'la özel bir şey konuşabilir miyim?" Sonra kulağıma eğilip "Hemen çıkıyorsun köşede seni bekliyorum." diyor. Yapmazsam, o mekan darmadağın olur bir de dayak yerim.

İmza: Nilay



S.U. CEVAP:

Tabii sinirden söyledim ama öncelikle bunun 'hastalıklı bir durum olduğunu anlaman' müthiş!

Çünkü koskoca kadınlar bile "Ay beni çok seviyor şekerim" deyip ilişkiyi sürdürüyor ve kötü sonu kendi elleriyle hazırlıyorlar. Yapılacak tek şey: emniyet güçlerinden yardım almak.