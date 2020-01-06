Elti kabusu

Selda abla bana akıl verin, yoksa eltimi boğacağım!

Kadın beni kocamdan ayırmak için elinden geleni yapıyor. Kendi kız kardeşini alacakmış, eşim beni seçince planları boşa çıkmış.

Ama şimdi şöyle bir taktik uyguluyor; üç öğün şahane yemekler yapıp, benim beceriksizliğimi kocamın gözüne sokuyor. Kardeşi olacak kız da her gün bizde.

Rumuz; Sibel H.

KOLAYI VAR!

S.U. CEVAP;

Günümüzde internete girip, kötü yemek yapacak tek bir kişi yoktur sanırım. Üstelik senin mazeretin var, yeni evlisin ve eltinden yaşça çok gençsin. Bir de 'obez koca istemiyor olabilirsin!' Sık sık gündeme bunu getir bence.