Sevgilinin ardından
Ya da ben onu öyle çağırmak istiyorum... Çocukluğumdan beri birlikteydik... Sonra bir gün "Ben artık evleniyorum kuzen" dedi ve çekti gitti... Çünkü ben onun için yetersizdim... Henüz üniversite bile kazanamamıştım...
Üstelik karizma bir yanım yok...
Rumuz; Rüya'm
SİLKİN VE KENDİNE GEL
S.U. CEVAP;
Aaa... Sinirimi bozdun, nedir o öyle uyuz uyuz kendini odalara kapayıp oturmalar? Oğlum sen genç değil misin? Bak bahar geldi, çevrede yepyeni çiçekler açmaya başladı bile. Neden biri senin yeni 'Rüya'n olmasın? Ayrıca şu kuzen hanım da şuur sahibiymiş helal olsun, ileride doğacak çocuklarınızın engelli olma ihtimalini kökten halletmiş...
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