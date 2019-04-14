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Selda Uskan Selda Uskan
  • 14 Nisan 2019, Pazar

Sevgilinin ardından

SELDA abla, huzurlarınızda yapayalnız bir adam, sizi ve okurlarınızı en derin sevgiyle selamlar... Tabi yüreğinde ne kadar sevgi kırıntısı bıraktılarsa... Adı Rüya'ydı abla.
Ya da ben onu öyle çağırmak istiyorum... Çocukluğumdan beri birlikteydik... Sonra bir gün "Ben artık evleniyorum kuzen" dedi ve çekti gitti... Çünkü ben onun için yetersizdim... Henüz üniversite bile kazanamamıştım...
Üstelik karizma bir yanım yok...
Rumuz; Rüya'm

​SİLKİN VE KENDİNE GEL
S.U. CEVAP;
Aaa... Sinirimi bozdun, nedir o öyle uyuz uyuz kendini odalara kapayıp oturmalar? Oğlum sen genç değil misin? Bak bahar geldi, çevrede yepyeni çiçekler açmaya başladı bile. Neden biri senin yeni 'Rüya'n olmasın? Ayrıca şu kuzen hanım da şuur sahibiymiş helal olsun, ileride doğacak çocuklarınızın engelli olma ihtimalini kökten halletmiş...
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