Babamı asla affetmeyeceğim!
Ama o beni hiç sevmemiş, çünkü terk etti. Önce intihara kalkıştım, Allah katında affedilmez olduğunu bildiğim halde. Sonra hastanelere düştüm tabii ama bir mucize oldu nişanlım ziyarete geldi. Ben 'Tamam aramız düzeldi' derken o, "Babanı yollayıp 'kızımla barışın' diye adamı yalvartmaya utanmıyor musun?" diye bağırdı. Babamı hiç affetmeyeceğim abla, beni çok küçük düşürdü...
RUMUZ; LEYLAM
EVLAT SAHİBİ OLUNCA...
S.U. CEVAP;
Şimdi ben sana nasıl anlatayım, 'Ana-babalık icabında çocukları için yerlerde sürünmektir' gerçeğini? Ve bu gerçeğin ancak başa gelince anlaşılacağını! Ve dahi 'insanın gözü önünde evladının eriyip gitmesinin' ne demek olduğunu? Lütfen gözünü kapat ve kendini annen farz et. Ne yapardın?
Yaa haklıyım değil mi aşkım... Hadi bakalım sana iyi kısmetler.
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