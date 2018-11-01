Hayretler içindeyim...
Rumuz; Kanarya aşkına
Uzaylı değiller...
S.U. CEVAP; Şöyle bir bak; pilot, genelde hostesle evlenmiyor mu? Doktor, doktorla veya hemşiresiyle...
Öğretmen, öğretmen arkadaşıyla... Olmadı boşanıp bir başkasının karısı veya kocasıyla ikinci izdivaçlarını yapıyorlar. Aktrisler de kendi çevrelerinden biriyle evleniyorlar.
Ve karşılaştıklarında misal doktor bey ne yapıyorsa, onlar da öyle davranıyor.
Ama emin ol hepsi içlerinden "Hay Allah nereden çıktı bu şimdi bu" diyorlardır...
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Evlenmesini istemiyorum 25 Ekim 2018, Perşembe Selda abla, 29 yaşında işsiz bir gencim. Hayattaki tek varlığım annemle birlikte yaşıyorum. Kendisi ev temizliğine...
- Ev kadınlarını harcamayın 23 Ekim 2018, Salı SELDA Hanım, bir şeye dikkat ettim, köşenizde sürekli 'yaşlandığınız halde çalışıp üretmekten' söz ediyorsunuz....
- Kimseleri beğenemiyorum! 21 Ekim 2018, Pazar ABLACIĞIM, evlenmek istiyorum ama bugüne kadar idealim olan kıza rastlamadım. Öncelikle hiç flört etmemiş olmalı,...
- Mezarını ben kazarım! 19 Ekim 2018, Cuma SELDA abla siz de okumuşsunuzdur, rahmetli Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur demiş ki, "Eşim keşke ölmeseydi de...
- Erkeği elde tutmak! 15 Ekim 2018, Pazartesi SELDA Hanım, dün gece, karı-koca arkadaşlarımızla sohbette 'Erkeği elde tutmanın yolları'nı tartıştık. Kocalarımız...