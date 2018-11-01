Selda Uskan Selda Uskan
  • 01 Kasım 2018, Perşembe

Hayretler içindeyim...

SELDA abla, sen bunların içindesin, bilirsin... Ünlüler birbirlerinin eşleriyle filan evleniyorlar ya, şunu merak ediyorum 'aynı ortamda yaşayıp, hiç mi karşılaşmazlar acaba?' Daha doğrusu karşılaştıklarında ne yaparlar? Dünyada 7 milyar nüfus var, insan ancak bu kadar 'aday' sıkıntısı çekebilir! Şimdi isim verip utandırmayayım ama Saadetin Saran Başkanımın son ilişkisi, hem Fenerli hem Kırıkkaleli, hem de Mustafa Sandal hayranı olarak beni çok üzdü.
Rumuz; Kanarya aşkına

Uzaylı değiller...
S.U. CEVAP; Şöyle bir bak; pilot, genelde hostesle evlenmiyor mu? Doktor, doktorla veya hemşiresiyle...
Öğretmen, öğretmen arkadaşıyla... Olmadı boşanıp bir başkasının karısı veya kocasıyla ikinci izdivaçlarını yapıyorlar. Aktrisler de kendi çevrelerinden biriyle evleniyorlar.
Ve karşılaştıklarında misal doktor bey ne yapıyorsa, onlar da öyle davranıyor.
Ama emin ol hepsi içlerinden "Hay Allah nereden çıktı bu şimdi bu" diyorlardır...
Haberler Yazarlar Selda Uskan Hayretler içindeyim...
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