İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Babamı razı etmek...
Selda Uskan Selda Uskan
  • 07 Haziran 2018, Perşembe

Zor şey mi istiyorum?

Selda Hanım, size bir sorum olacak; hayatınızda çok değer verdiğiniz tek arkadaşınız, size sizin kadar değer vermiyorsa tutumunuz ne olurdu? Kendisi çevrede çok sevilen ve aranan biri. Ben hayatında olmuşum, olmamışım fark etmiyor yani.
Benim ise yaşım ilerledi bundan sonra yeni arkadaşlıklar kurmaya gücüm yok. Düşünsenize yeni baştan hayatınızı anlatacaksınız, uzun uzun dinleyeceksiniz vs.
Ayrıca ben bu sözünü ettiğim dostuma çok bağlıyım, sadece onun gönlünde yer etmek isterim. Kısaca; insanın kendisini sevdirmenin yolu var mıdır Selda Hanım?
Rumuz; Yalnızlık senfonisi

ACABA NEDEN?
S.U. CEVAP;
Şu arkadaşı çok merak ettim valla! Keşke formülünü bilsek de hepimiz uygulasak. Ama gözlemlediğim kadarıyla ilişkide, fedakar ve vefakar olmak, sürekli dert anlatmak yerine sevincini paylaşmak, koruyucu ve kollayıcı olmak, komik olmak gibi hasletler ön plana çıkıyor.
Tabii en önemli şık insanın hücrelerinden yayılan o müthiş aura... Sevimlilik ve sempati elektriği diyoruz biz buna. Hani yırtınsan da sonradan olmuyor ya, o işte. Bu yüzden size iyi şanslar diliyorum sevgili okurum.
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