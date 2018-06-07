Zor şey mi istiyorum?
Benim ise yaşım ilerledi bundan sonra yeni arkadaşlıklar kurmaya gücüm yok. Düşünsenize yeni baştan hayatınızı anlatacaksınız, uzun uzun dinleyeceksiniz vs.
Ayrıca ben bu sözünü ettiğim dostuma çok bağlıyım, sadece onun gönlünde yer etmek isterim. Kısaca; insanın kendisini sevdirmenin yolu var mıdır Selda Hanım?
Rumuz; Yalnızlık senfonisi
ACABA NEDEN?
S.U. CEVAP;
Şu arkadaşı çok merak ettim valla! Keşke formülünü bilsek de hepimiz uygulasak. Ama gözlemlediğim kadarıyla ilişkide, fedakar ve vefakar olmak, sürekli dert anlatmak yerine sevincini paylaşmak, koruyucu ve kollayıcı olmak, komik olmak gibi hasletler ön plana çıkıyor.
Tabii en önemli şık insanın hücrelerinden yayılan o müthiş aura... Sevimlilik ve sempati elektriği diyoruz biz buna. Hani yırtınsan da sonradan olmuyor ya, o işte. Bu yüzden size iyi şanslar diliyorum sevgili okurum.
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- Selda Uskan
- Zor şey mi istiyorum?
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