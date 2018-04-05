Şimdi karım boşasın mı?
TEKEŞLİLİK GERÇEĞİ
S.U. CEVAP: Adı geçen hanımefendi aldatma kavramını, tekeşliliğe inanmadığı için savunuyor. Ona ve pek çok insana göre "Doğada tekeşlilik olmadığı gibi insanoğlunda da yok! Bu yüzden kadın olsun, erkek olsun eşlerine bağlı kalamayabilirler."
Bana sorarsanız da, sosyalleşen insan, evliliğin kutsallığını içine sindirip başka bir bedeni kolayca aklından çıkarabilir. Kadınlara ufak bir parantez açalım; Güçlüyseniz ihaneti kabul etmeyin, boşanın. Tek başınıza kalakalacaksanız, çoluk çocuğu sefil hayata mahkum etmek yerine kadınlık gururunu bir yana bırakın ve analık erdemine sığının.
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- Selda Uskan
- Şimdi karım boşasın mı?
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