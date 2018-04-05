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  1. Acaba nasıl davranmalıyız?
Selda Uskan Selda Uskan
  • 05 Nisan 2018, Perşembe

Şimdi karım boşasın mı?

Selda abla, kadının biri çıktı "Aldatılmayı her türlü kabul edebilirim" dedi, ortalık ayağa kalktı! Yok kötü örnek oluyormuş, yok erkek milleti şimdi azıtıp karılarını boynuzlayacakmış! Sanki o demese hepimiz melek olup uçacağız. Tabi ihanet etmenin bin çeşidi var. Kadına varını yoğunu yedirirsin, çocukların aç kalır o zaman yatacak yerin yok. Ama bir gece uzak diyarlarda hatunun biriyle şeytana uyarsın, şimdi bunun neresi ihanet? Bu yüzden yuva mı dağıtılır? Selda abla, ismimi yazmazsan itiraf edeceğim. Ben de böyle bir kaçamak yaşadım zamanında. Ama karıma sevgimde en ufak eksilme olmadı! Rumuz: T.S.

TEKEŞLİLİK GERÇEĞİ
S.U. CEVAP: Adı geçen hanımefendi aldatma kavramını, tekeşliliğe inanmadığı için savunuyor. Ona ve pek çok insana göre "Doğada tekeşlilik olmadığı gibi insanoğlunda da yok! Bu yüzden kadın olsun, erkek olsun eşlerine bağlı kalamayabilirler."
Bana sorarsanız da, sosyalleşen insan, evliliğin kutsallığını içine sindirip başka bir bedeni kolayca aklından çıkarabilir. Kadınlara ufak bir parantez açalım; Güçlüyseniz ihaneti kabul etmeyin, boşanın. Tek başınıza kalakalacaksanız, çoluk çocuğu sefil hayata mahkum etmek yerine kadınlık gururunu bir yana bırakın ve analık erdemine sığının.
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