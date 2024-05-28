T.C.

CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/259 Esas

İLAN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : GÜNYÜZÜ MAH. 266 ADA 2 PARSEL SAYILI TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 996,91 m2lik kısmında irtifak hakkı

MALİKİN ADI SOYADI : HACI MEHMET AKBAY

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN : TEDAŞ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/259 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02037267

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