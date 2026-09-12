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Selda Uskan
SELDA USKAN
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Erkekler neden soğur

Eklenme Tarihi 12 Eylül 2026

SELDA abla, kocam beni kız kardeşi gibi görüyormuş! Sadece sarhoşken kadın olduğumu hatırlıyor. Oysa "Aşkından ölüyorum" diyerek eğitimimi yarım bıraktırmıştı. Kendisi kıytırık bir şirket çalışanıydı, sonradan miras filan derken cebi para gördü. Televizyonda Hakan Sabancı "İlişkiler bitebilir" diyor, benimki de "Bu kadın milleti neden adamların yakalarına yapışıp bırakmıyorlar yaaa" diye de yorumlar yapıyor... Abla çıldıracağım, bir şey söyle...Rumuz; Firuze

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S.U. CEVAP; Firuze'cim kocana ve türevlerine söylüyorum; Şayet Sakıp Sabancı'nın yolu İstanbul'a düşmeyip memleketinde kalaydı, Hakan evladımız orta büyüklükte bir holdingin varisi olarak ancak Adana eşrafından kızlarla flört ediyor olurdu. Yani Hande'yi rüyasında bile göremezdi. Firuze'ciğim demek ki insanoğlunun ihtiyacı olan şey paraymış! Bunun tek yolu var; Boşanmayı bir süre unut. Önce dışarıdan lise ve üniversiteyi bitir, mesleğini eline al, hatta güzel bir iş bul ve sonra kocanın karşısına geçip, "Şekerim seni terk ediyorum ananın evine kadar yolun var" de...

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