Selda Uskan

SELDA abla kendim ettim kendim buldum.

Bulduğum, hırsızın teki çıktı. İkinci ay yüzük taktık.

Babam kendisine iş buldu.

İlk eşimden ayrılırken son model bir aracım olmuştu onu kullanmaya başladı.

Tam o dönemde ayrı yaşadığı karısından henüz boşanmadığı ortaya çıktı. Yüzüğü atınca bir boşandı. Evlilik hazırlıklarına başladık. Bu arada ailemden habersiz kredi çektim, küçük bir büfeye hava parası verecektik. Son kez arabama göz dikti, "Satalım bir model üstünü alacağım sana" deyip o da öyle gitti.

Tam Müge Anlı'ya çıkmayı düşünürken, lösemiye yakalandığını duyduk! Şimdi ölümü bekliyor. Bu mektubu da benim gibi saftirik kadınlar ders çıkarsın diye yazıyorum. Dünyada her şey aşk değil. Koca hiç değil... Çalışıp kendiniz kazanın ve adamlara siz hükmedin. İmza; Asiye

AKILLANMAYIZ

S.U. CEVAP;

Asiye'cim hayat bana bir tek şey öğretti, bu durumu yaşamadan hiçbirimiz akıllanmıyoruz. Kartopu nasıl tepeden yuvarlana yuvarlana düşerken büyüyorsa; insanoğlu da ancak bu şekilde olgunlaşıyor.