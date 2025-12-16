Kadraj Galeri Kadraj İkon Güncel hindi fiyatları 2025: Yılbaşı hindisi ne kadar, kilo fiyatı kaç TL?

Güncel hindi fiyatları 2025: Yılbaşı hindisi ne kadar, kilo fiyatı kaç TL?

Karabük'ün Eflani ilçesi ile Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde köy sakinleri tarafından doğal ortamda yetiştirilen hindiler, yılbaşı öncesinde tezgahlardaki yerini almaya başladı. Lezzetiyle ün yapan hindiler, geleneksel üretim yöntemleri ve sınırlı sayıda yetiştirilmeleri nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Peki bu sene hindi fiyatları ne kadar olacak? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 16.12.2025 14:43 Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:44
Belediye tarafından hindi heykeli yaptırılan Eflani'de, arpa, buğday ve mısırla beslenen hindiler pazara indirildi.

Doğal ortamda yetiştirilen, ağırlıkları 5 ile 12 kilogram arasında değişen hindiler, yeni yıla sayılı günler kala 3 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, Eflani hindisinin haklı bir üne sahip olduğunu belirterek, Eflani hindi bandırmasının coğrafi işaret tescili aldığını söyledi. Şenol, herkesi Eflani hindisi ve hindi bandırması yemeye davet etti.

AA'da yer alan habere göre, Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz ise doğal ortamda beslenen Eflani hindisinin etinin lezzetine dikkat çekerek, ilçede hindi üretiminin artırılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"Doğal olmayan hiçbir şey vermiyoruz"

Esencik köyünde yetiştiricilik yapan 52 yaşındaki Emine Gündüz, bu yıl doğal ortamda 20 hindi beslediğini anlattı. Hindileri süt ürünleri değirmenlerinde kırdıkları yem ve kepek ile beslediklerini söyleyen Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

"Genelde merada geziyorlar. Doğal olmayan bir şey vermiyoruz. Kilogram fiyatı 700 lira. Erkek hindiler 10-12, dişiler de 6-7 kilogram geliyor. Bandırma en güzel hindi etinden olur. Eflani hindisi çiftlikte yetişen hindilere benzemez çünkü doğal ortamda yetişir. Yağlı olur."