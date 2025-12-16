Güncel hindi fiyatları 2025: Yılbaşı hindisi ne kadar, kilo fiyatı kaç TL?

"Doğal olmayan hiçbir şey vermiyoruz"

Esencik köyünde yetiştiricilik yapan 52 yaşındaki Emine Gündüz, bu yıl doğal ortamda 20 hindi beslediğini anlattı. Hindileri süt ürünleri değirmenlerinde kırdıkları yem ve kepek ile beslediklerini söyleyen Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

"Genelde merada geziyorlar. Doğal olmayan bir şey vermiyoruz. Kilogram fiyatı 700 lira. Erkek hindiler 10-12, dişiler de 6-7 kilogram geliyor. Bandırma en güzel hindi etinden olur. Eflani hindisi çiftlikte yetişen hindilere benzemez çünkü doğal ortamda yetişir. Yağlı olur."