Güncel hindi fiyatları 2025: Yılbaşı hindisi ne kadar, kilo fiyatı kaç TL?
Karabük'ün Eflani ilçesi ile Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde köy sakinleri tarafından doğal ortamda yetiştirilen hindiler, yılbaşı öncesinde tezgahlardaki yerini almaya başladı. Lezzetiyle ün yapan hindiler, geleneksel üretim yöntemleri ve sınırlı sayıda yetiştirilmeleri nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Peki bu sene hindi fiyatları ne kadar olacak? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 16.12.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:44