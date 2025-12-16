Kağıthane'de berbere baltalı baskın: Bizi kesmeye mi gelmiş bilmiyorum
Kağıthane'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma dehşete dönüştü. Arkadaşının kuaför dükkanını baltayla basan Murathan A., klimaya ve raflara vurarak iş yerinde yaklaşık 50 bin liralık hasara yol açtı. O anlara ait görüntüler ortaya çıkarken, saldırıya uğrayan esnaf Murat Uçar, "Baltayla bizi kesmeye mi geldi, zarar vermeye mi bilmiyorum. Yerimden kalksaydım daha farklı sonuç olabilirdi" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.
Kağıthane'de aralarında alacak verecek meselesi olduğunu iddia eden Murathan A. (26), baltayla arkadaşı Murat Uçar'ın (34) kuaför dükkanını bastı.
Olay, 8 Aralık Pazartesi günü saat 16.45 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuaförlük yapan Murat Uçar bir süre önce arkadaşı Murathan A.'nın kredi kartıyla dükkanına klima satın aldı; yaklaşık 5 ay sonra da Murat Uçar aldığı borcu ödedi. Ancak borcunun tamamını ödemediğini iddia eden Murathan A., iş yerine giderek Murat Uçar ile konuşmaya başladı.
KLİMAYA ZARAR VERDİ
Taraflar arasında çıkan tartışma sonrası Murathan A. dükkandan ayrıldı. Elinde baltayla iş yerine geri dönen Murathan A., baltayla klimaya ve raflara vurarak zarar verdi. Ardından küfür ettiği iddia edilen Murathan A., çevredeki vatandaşların elindeki baltayı almasının ardından iş yerinden uzaklaştırıldı. Yaşanan olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde Murat Han A.'nın baltalı saldırısı sırasında çalışanın tıraş yapmaya devam ettiği, iş yeri sahibi Murat Uçar'ın ise saldırgana karşılık vermediği anlar görülüyor.
"SENİ KESECEĞİM ÖLDÜRECEĞİM" TEHDİDİ
Olayın ardından iş yerinde hasar meydana gelirken Murat Uçar, emniyete giderek şikayetçi oldu.
Murat Uçar ifadesinde şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşım Murathan A. iş yerime gelerek daha önceden aramızdaki alacak verecek meselemizden konu açtı. Ben daha önce ona olan borcumu zaten ödemiştim; ancak o, borcumun bitmediğini, daha fazla vermem gerektiğini, vermezsem beni keseceğini, öldüreceğini söyledi.
Ben de kendisine tekrar o borcu 'Ben sana ödedim' dediğimde 'Sen görürsün' diyerek iş yerimden çıktı. Kısa bir süre sonra elinde bir baltayla gelerek iş yerimde bulunan raflara ve 50 bin lira değerindeki klimama zarar vererek, 'Borcunu ödemezsen ben de bu şekilde sana zarar vermesini bilirim' diyerek ortalığı dağıttı. Ben de kendisine 'Ne yapıyorsun sen; bunu yapmaya hakkın yok' dediğimde 'Borcumu vermezsen böyle alırım' diyerek bana hakaret etti. Ben kendisine hiçbirşey demedim. Sadece yaptıklarını izledim. Yaklaşmadım"
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.