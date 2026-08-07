Fenerbahçe için Vangelis Pavlidis açıklaması! Transfer olacak mı?
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Vangelis Pavlidis'i listesine aldı. Sarı-lacivertli takımın bitirmek istediği süreç ile ilgili olarak Benfica'dan açıklama geldi. Lizbon temsilcisinin teknik direktörü Marcos Silva, "Kulüp için çok önemli bir oyuncu ve bulunduğu yerde olmaktan gerçekten keyif alan biri gibi davranıyor." ifadelerini kullandı.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yenerek gözünü rövanşa çeviren Fenerbahçe, Avusturya'dan da zaferle dönmeyi hedefliyor. Play-off turunda karşısına çıkacak rakibini de elemeyi arzulayan Kanarya'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
ÖNCE YILDIRIM SONRA KAMER
Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bir santrfor transfer edeceklerini belirtmiş ve "Bu hafta içinde bitiririz" sözleriyle taraftara müjdeyi vermişti.
Yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ise Sturm Graz maçının ardından "Sistem yavaş yavaş oturuyor. Önümüzdeki hafta daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğiz. 15 güne daha ihtiyacımız var. Aramıza bir santrfor daha katılacak. Santrfor olmadan böyle bir netice almak gurur verici. Eğer yarın santrforlarımız da devreye girerse çok daha farklı sonuçlar elde edeceğiz. Forvet transferi play-off'a yetişecek. İyi oyuncular iki günde gelmiyor. Üzerinde çalışıp alternatifleri değerlendirmeniz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
YENİ HEDEF VANGELIS PAVLIDIS
Fenerbahçe'nin golcü arayışı kapsamındaki son adayı Vangelis Pavlidis oldu. Ceza sahası içerisindeki becerisiyle tam bir nokta santrfor görüntüsü çizen Yunan futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın en çok istediği isimlerin başında geliyor. Ayrıca Vedat Muriqi ile birlikte oluşturacağı hücum hattı şimdiden herkesi heyecanlandırıyor.
DİĞER ADI GOL
Vangelis Pavlidis adını duyurmayı başardığı Willem II'den bu yana çok önemli gol istatistikleri yakaladı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 53 karşılaşmaya çıktı. 30 kez ağları havalandırıp 6 da asist yaparak tabelanın toplamda 36 defa değişmesini sağladı.
Bu sezon ise Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 3 maçta 5 kez fileleri sarstı. 1 de gol pası verdi.
Benfica ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor ve güncel piyasa değeri 28 milyon euro.
HEARTS'I DAĞITTI
Benfica, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hearts'ı ağırladı. Işık Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Lizbon temsilcisi 6-1 galip ayrıldı. Goller Rafa Silva, Tomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestianni, Jhon Duran ve Andreas Schjelderup'tan geldi. Rövanş mücadelesi 13 Ağustos'ta oynanacak.
MARCOS SILVA'DAN AÇIKLAMA
Mücadelenin ardından konuşan Benfica Teknik Direktörü Marcos Silva, Vangelis Pavlidis'in transfer süreci hakkında, "Büyük bir profesyonelin, bulunduğu kulübe saygı duyan ve orada olmaktan keyif alan bir oyuncunun ruh hali. Bu kadar basit. Uzun zamandır futbolun içindeyiz ve transfer dönemi açık olduğunda söylentiler ve somut durumlar oyuncuların ruh halini etkileyebilir veya etkilemeyebilir. Bu durum kulüpleri de biraz etkileyebilir." dedi.
"NE İSTEDİĞİMİZİN FARKINDA OLMALIYIZ"
Kulübün çıkarlarına göre hareket etmesi ve istikrarlı olması gerektiğini savunan Silva, "Ne istediğimizin farkında olmalıyız, mümkün olanın sınırları içinde istikrarlı olmalıyız. Bu istikrarı günlük ve haftalık alınması gereken kararlardan bağımsız olarak oyunculara ve taraftarlarımıza da aktarmalıyız." diye konuştu.
"ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU"
Silva konuşmasını, "Pavlidis'e tekrar gelirsek o gerçek bir profesyonel. Kulüp için çok önemli bir oyuncu ve bulunduğu yerde olmaktan gerçekten keyif alan biri gibi davranıyor." sözleriyle tamamladı.