Vangelis Pavlidis'in Benfica ile 2029'a kadar sözleşmesi var

DİĞER ADI GOL

Vangelis Pavlidis adını duyurmayı başardığı Willem II'den bu yana çok önemli gol istatistikleri yakaladı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 53 karşılaşmaya çıktı. 30 kez ağları havalandırıp 6 da asist yaparak tabelanın toplamda 36 defa değişmesini sağladı.

Bu sezon ise Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 3 maçta 5 kez fileleri sarstı. 1 de gol pası verdi.

Benfica ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor ve güncel piyasa değeri 28 milyon euro.