Meğer yedek gelin hazırmış!

Selda Uskan

SELDA USKAN

Eklenme Tarihi 24 Kasım 2025

Selda abla, 39 yaşında ikinci evliliğimi yaptım. 36 yaşındaki kocamın 10 yaşında kızı var, benim de 15 yaşında oğlum. Kayınvalidem de bizimle oturuyordu. 6. ayında ailenin iç yüzüyle tanıştım. Kız, kız değil bir şeytan, prens oğluna aşık bir anne cadı, prens ise bildiğin manyak! Geçen hafta oğlumu alıp evi terk ettim.

Evliliğimin ilk gününden beri her şeyin içinde olan kaynanam "Garı goca arasına giremem gızım sen bülü" diyerek uğurladı beni. Ama bir eşyamı unuttuğumu fark edip yoldan geri döndüm. Bir de ne göreyim, kaynanam dilinden düşürmediği akraba kızını eve çağırmış bile! Ölsen bir bardak su vermeyen kocam da eğilmiş misafirin ayağına terlik koyuyor...

Şimdi Selda abla bunları neden yakınlarıma değil sana anlatıyorum? Bir kere babam ve üvey annem dışında kimsem yok. Onlar da bu evliliği istemediler, "Kızına ve anasına bakman için alıyor seni" dedikleri için küsmüştüm. Sence bu adamı boşamayıp, süründüreyim mi? Rumuz; Karagül UNUT GİTSİN


S.U. CEVAP; Yolun başındayken bu kabus aileyi bırak, işe gir ve oğlunla mutlu mesut yaşa..

