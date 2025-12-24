Antalya’da aile vahşeti! Tartıştığı babasını öldürdü yengesini ağır yaraladı

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 16:26

Hasan Ali Yıldız (DHA)

ÖNCE BABASINA SONRA YENGESİNE ATEŞ ETTİ

Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi Aşağı Bayır Sokak'ta yaşayan H.A.Y. ile bitişik binada oturan babası Ali Yıldız arasında, dün saat 13.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile H.A.Y., babası Ali Yıldız ile ağabeyi Ömer Yıldız'ın bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Gürcistan uyruklu Nora Dzuliashvili'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.