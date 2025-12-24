Antalya'da aile vahşeti! Tartıştığı babasını öldürdü yengesini ağır yaraladı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde tartıştığı babasına tabancayla ateş eden 48 yaşındaki Hasan Ali Yıldız, 72 yaşındaki babasının ölümüne, yengesi Nora Dzuliashvili’nin ise ağır yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası gözaltına alınan zanlı tutuklanırken, ağabeyinin de geçen hafta iki kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hasan Ali Yıldız (48), tartıştığı babası Ali Yıldız'ı (72) tabancayla öldürüp, yengesi Nora Dzuliashvili'yi (62) ağır yaraladı.
ÖNCE BABASINA SONRA YENGESİNE ATEŞ ETTİ
Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi Aşağı Bayır Sokak'ta yaşayan H.A.Y. ile bitişik binada oturan babası Ali Yıldız arasında, dün saat 13.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile H.A.Y., babası Ali Yıldız ile ağabeyi Ömer Yıldız'ın bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Gürcistan uyruklu Nora Dzuliashvili'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.
BABA HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Ali Yıldız daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Ali Yıldız bu sabah hayatını kaybetti. Nora Dzuliashvili ise Manavgat Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Hayati tehlikesi bulunan Dzuliashvili'nin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.