Selda Uskan

Selda abla, sorunum nişanlımla ilgili... Bir huyu var ki dayanamıyorum!

Sürekli söylediğinin tam tersini yapıyor. Örneğin "Kimseye yağ çekmem" diyor, sonra belediye çalışanın önünde diz çöküyor! Nerede benim o masal kahramanı gururlu adamım? Bu arada yüzüğü atarsam mahalle karışacak.

Rumuz; Fatoşş



KARAR SENİN

S.U. CEVAP; Benim nişanlım iki yıl boyunca "Asla kimseye yağ çekemem, yaranmak için takla atmam" diye kafamı ütüleyip, iki saniye sonra birilerinin ayaklarına kapanıyorsa, aklıma şu gelir: Acaba büyük cümlelerle savunduğu diğer şeylerinin ardında da tam tersi durumlar olabilir mi?" Hemen söyleyeyim, bu kaygılar bendeki aşkı bitirir Fatoş'cum!

Ama son karar tabii ki senin;

'Aşk evliliği' yapıyorsan, yeniden düşün... 'Şu hayatta maddiyat daha önemli' diyorsan, adamı deşmeyi ve benim söylediklerimi unut, evlen gitsin... Geriye kalıyor mahallenin yaptırımı... daha çok da "Kızım neden attın yüzüğü, dövdü mü sövdü mü, üstüne gül mü kokladı" diyerek olaya 1920'lerden kalan bakış açısıyla kafanı ütüleyecek olan teyzelerimiz... Ki aldırma hepsi zamanla alışacaktır...