SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Hayal kırıklığım

Hayal kırıklığım

Selda Uskan

SELDA USKAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 15 Ekim 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Selda abla, sorunum nişanlımla ilgili... Bir huyu var ki dayanamıyorum!
Sürekli söylediğinin tam tersini yapıyor. Örneğin "Kimseye yağ çekmem" diyor, sonra belediye çalışanın önünde diz çöküyor! Nerede benim o masal kahramanı gururlu adamım? Bu arada yüzüğü atarsam mahalle karışacak.
Rumuz; Fatoşş

KARAR SENİN
S.U. CEVAP; Benim nişanlım iki yıl boyunca "Asla kimseye yağ çekemem, yaranmak için takla atmam" diye kafamı ütüleyip, iki saniye sonra birilerinin ayaklarına kapanıyorsa, aklıma şu gelir: Acaba büyük cümlelerle savunduğu diğer şeylerinin ardında da tam tersi durumlar olabilir mi?" Hemen söyleyeyim, bu kaygılar bendeki aşkı bitirir Fatoş'cum!
Ama son karar tabii ki senin;
'Aşk evliliği' yapıyorsan, yeniden düşün... 'Şu hayatta maddiyat daha önemli' diyorsan, adamı deşmeyi ve benim söylediklerimi unut, evlen gitsin... Geriye kalıyor mahallenin yaptırımı... daha çok da "Kızım neden attın yüzüğü, dövdü mü sövdü mü, üstüne gül mü kokladı" diyerek olaya 1920'lerden kalan bakış açısıyla kafanı ütüleyecek olan teyzelerimiz... Ki aldırma hepsi zamanla alışacaktır...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Sevgilim bir hırsızmış 14 Ekim 2025, Salı Nikahı geciktiriyorum 11 Ekim 2025, Cumartesi Karısını boşar mı acaba? 08 Ekim 2025, Çarşamba Çocuklar başa bela (!) 07 Ekim 2025, Salı
T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ Resmi İlandır
T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ
Bizim Çocuklar’dan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU
Bizim Çocuklar'dan farklı tarife!
Gürcistan galibiyeti yüzleri güldürdü! Başkan Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik
Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik!
Vincenzo Montella’dan Dünya Kupası mesajı
Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası mesajı
Fenerbahçe’de kadro dışı olayları sonrası sular durulmuyor! Mert Hakan ve Fred son anda kurtuldu
Mert Hakan&Fred direkten döndü