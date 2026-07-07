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KAPIKULE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

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Giriş Tarihi :08 Temmuz 2026 , 00:01
Giriş Tarihi :08 Temmuz 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :08 Temmuz 2026, 00:01

KAPIKULE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda adı, soyadı ve firma adı yazılı yükümlüler hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle ek tahakkuk kararları tanzim edilmiş olup, muhatapların yabancı memleketlerde bulunması ve adreslerin meçhul olması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesine istinaden;

1- İlan tarihinden başlayarak onbeş(15) gün içerisinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri;                                                                                                                       

2- Kendilerine kayıtlı süre içerisinde bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde; adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak onbeş(15) gün içerisinde adresini bildirmeyenlere ilan tarihini takip eden onbeşinci(15) gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı;

3- Ceza/Ek Tahakkuk Kararının tebliğ yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 15 gün içerisinde bir üst makama(Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü), itiraz edilebileceği ve itiraz edildiği takdirde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerektiği hususları ilanen tebliğ olunur.

Pasaport/Kimlik/Vergi No Unvan/ Ad Soyad Ek Tahakkuk No Toplam Tutar
111111111 DRINDA LOGISTIC SRL 23220200ET000481 432696,00
11111111111 ETAP 23220200ET000597 140257,00
11111111111 TOMI OVIDIU 23220200ET000741 248688,00
11111111111 S.C. LOCO 23220200ET000742 248688,00
11111111111 TOPLIVO DIVDYADOVO EOOD 23220200ET000885 140257,00
11111111111 L P LOGISTIK SRL 23220200ET000886 140257,00
11111111111 COLTAN STYLE TRANS 23220200ET000887 140257,00
11111111111 SC BP TRANSPORT 23220200ET000888 140257,00
11111111111 EUROTRANS EOOD 23220200ET000889 140257,00
11111111111 UNIC KONCARGO SRL 23220200ET000899 140257,00
11111111111 VOLVO ROMANİA TRANS 23220200ET000900 107311,00
11111111111 SEYF TRANS 23220200ET000901 107311,00
11111111111 LP LPGISTIK SRL 23220200ET000903 140257,00
11111111111 TOTAL 23220200ET000906 107311,00
11111111111 BULTRANS-GENOVI LTD. ŞTİ. 23220200ET000909 140257,00
11111111111 ANDAMI COMP SRL ROU 23220200ET000911 140257,00
11111111111 DAVIS ALIMENT SRL 23220200ET000917 140257,00
11111111111 CAPRINE 23220200ET000919 220585,37
11111111111 ANDAMI COMP SRL ROU 23220200ET000921 140257,00
11111111111 POSTMEN SRL 23220200ET000925 140257,00
11111111111 INTERLENIR 23220200ET000927 140257,00
11111111111 VESI AUTO - N EOOD 23220200ET000933 140257,00
11111111111 VI TRANS 19 23220200ET000935 107311,00
11111111111 IOAN 23220200ET000970 140257,00
11111111111 TOTAL NSA SRL 23220200ET000971 107311,00
11111111111 MELTIADE TRANS 23220200ET000978 140257,00
11111111111 TOTAL 23220200ET000981 107311,00
11111111111 VOLVO ROMANİA TRANS 23220200ET000991 107311,00
11111111111 VOLVO ROMANİA TRANS 23220200ET001001 107311,00
11111111111 ANAMARTRANSE 23220200ET001014 220585,37
11111111111 DENI TRANS 2008 23220200ET001105 220585,37
11111111111 SC RAUL 23220200ET001124 140257,00
11111111111 DEVNYA TRANS 23220200ET001125 140257,00
11111111111 NEW ROUTE FIT SRL 23220200ET001126 140257,00
11111111111 COLTAN STYLE 23220200ET001127 140257,00
11111111111 SC KUPY TRANS 23220200ET001128 140257,00
11111111111 S.S. FLOVER SRL 23220200ET001130 140257,00
11111111111 SC FARES IMPORT 23220200ET001137 32946,00
11111111111 SYNERIA7 23220200ET001139 32946,00
11111111111 TIMSPED 2008 DOO 23220200ET001143 32946,00
11111111111 TOTAL NSA SRL 23220200ET001145 107311,00
11111111111 INTERLINER 23220200ET001149 140257,00
11111111111 EUROTRANS 23220200ET001151 140257,00
11111111111 INVEST MONITOR SRL 23220200ET001153 140257,00
11111111111 SC. CRIS STAR 2000 PROD 23220200ET001154 140257,00
11111111111 EKONT 23220200ET001157 140257,00
11111111111 AILE TURRO 23220200ET001162 140257,00
11111111111 DIMATRANS SPEDITION SRL 23220200ET001172 140257,00
11111111111 TRAYANA TRANS 23220200ET001175 32946,00
11111111111 CONICSIM TRANS S.R.L. 23220200ET001179 140257,00
11111111111 AILE TURRO IMPEX SRL 23220200ET001181 140257,00
11111111111 GESI TRANS 23220200ET001182 140257,00
11111111111 IVIDIULIDIARS 23220200ET001196 220585,37
11111111111 PLOVDIVGTRAN 23220200ET001200 220585,37
11111111111 SC KORZO TRANS SRL 23220200ET001221 220585,37
11111111111 MODERNSIMPEXS 23220200ET001298 220585,37
11111111111 VIKI 33 LTD 23220200ET001312 347952,00
11111111111 YULIYA VARBANOVA SLAVCHEVA 23220200ET001313 84744,00
11111111111 ELIMER 23220200ET001323 137138,00
11111111111 TUHE-01 EOOD 23220200ET001324 16949,00
11111111111 VODTREYD 23220200ET001325 120189,00
11111111111 MEDAL COM TRANSPORT 23220200ET001326 137138,00
11111111111 PETRE LAURENTIU 23220200ET001327 137138,00
11111111111 KHALAF 23220200ET001331 137138,00
11111111111 ROMABO 23220200ET001332 137138,00
11111111111 TUHE-OI EOOD 23220200ET001333 120189,00
11111111111 ASPARUHOV VAL 681 EOOD 23220200ET001334 16949,00
11111111111 DEVNYA TRANS 23220200ET001335 137138,00
11111111111 SC MIN DV SRL 23220200ET001336 137138,00
11111111111 MARATON EXPRESS LTD 23220200ET001337 137138,00
11111111111 MARATON EXPRESS LTD 23220200ET001339 137138,00
11111111111 GF 23220200ET001340 137138,00
11111111111 S.C STEPCARGO 23220200ET001341 16949,00
11111111111 ASA TRANS LTD 23220200ET001342 137138,00
11111111111 SEIKO TRANS LTD 23220200ET001343 137138,00
11111111111 MEGA GROUP 23220200ET001344 137138,00
11111111111 SEIKO TRANS 23220200ET001345 137138,00
11111111111 DAS TRANS SPEDITION SRL 23220200ET001346 137138,00
11111111111 KOMLOG EOOD 23220200ET001348 120189,00
11111111111 KULEV 23220200ET001350 137138,00
11111111111 DARLING 23220200ET001353 137138,00
11111111111 TUHE 23220200ET001354 137138,00
11111111111 HANTIGSPEED 23220200ET001355 137138,00
11111111111 COMNEA CONSTANTIN TEODOR 23220200ET001356 137138,00
11111111111 AILE TURRO IMPEX SRL 23220200ET001357 137138,00
11111111111 AILE TURRO IMPEX SRL 23220200ET001358 137138,00
11111111111 PI KAR 23220200ET001359 137138,00
11111111111 SULEAP GEORGEL 23220200ET001360 120189,00
11111111111 ERJN BOIAJI LTD 23220200ET001362 16949,00
11111111111 HATİCE TOSUN 23220200ET001363 120189,00
11111111111 TRANSAN INTERACTIVE DISRIBUTION SRL 23220200ET001364 137138,00
11111111111 DANI TRANS 23220200ET001365 137138,00
11111111111 MASTER TRANS 2019 23220200ET001366 137138,00
11111111111 GOGOTRANS 91 EOOD 23220200ET001367 137138,00
11111111111 AUTO LUX TRADE LTD 23220200ET001369 120189,00
11111111111 ZAZYOVİ LTD 23220200ET001370 16949,00
11111111111 ZEBRA OPTIC LINE 23220200ET001372 137138,00
11111111111 SC ADANCO TRANSCOM SRL 23220200ET001373 137138,00
11111111111 AILE TURRO IMPEX SRL 23220200ET001375 137138,00
11111111111 DEN EDY 23220200ET001376 16949,00
11111111111 OYT 23220200ET001377 137138,00
11111111111 BOLINTIS ILIE 23220200ET001378 137138,00
11111111111 BERGER 23220200ET001379 137138,00
11111111111 SC QUADRAT IMPEX SRL 23220200ET001380 137138,00
11111111111 TRANS VALIENTE 23220200ET001381 137138,00
11111111111 PNEUMATIC 23220200ET001382 137138,00
11111111111 AÖ GARTEN 23220200ET001383 52022,00
11111111111 MASA 23220200ET001384 137138,00
11111111111 SC IFTIME SPEED SRL 23220200ET001385 137138,00
11111111111 RADTIR SRL 23220200ET001386 137138,00
11111111111 STOYAN NANEV 23220200ET001388 137138,00
11111111111 GBV TIMTRANS SRL 23220200ET001389 137138,00
11111111111 TE-IA 2015 EOOD (TEYA 2015) 23220200ET001390 120189,00
11111111111 TE-IA 2015 EOOD (TEYA 2015) 23220200ET001391 16949,00
11111111111 PLAST INA CHIMET 23220200ET001392 137138,00
11111111111 SGS MOTORS 23220200ET001393 137138,00
11111111111 OCEANIC BLUE SRL 23220200ET001394 137138,00
11111111111 PALEU TRANS 23220200ET001395 137138,00
11111111111 SC GIORGIO 23220200ET001396 137138,00
11111111111 SC SAMNICDOR 23220200ET001397 120189,00
11111111111 VES TRANS 23220200ET001398 137138,00
11111111111 G&K GLOBAL 23220200ET001399 16949,00
11111111111 PAVTRANS EOOD 23220200ET001400 137138,00
11111111111 PAVTRANS 23220200ET001401 137138,00
11111111111 DAV TEKS 23220200ET001402 137138,00
11111111111 AILE TURRO 23220200ET001403 137138,00
11111111111 LAZAROV 23220200ET001405 137138,00
11111111111 NARS BEAUTY 23220200ET001406 137138,00
11111111111 SC SPIROD SRL 23220200ET001407 120189,00
11111111111 OLTEANU 23220200ET001408 137138,00
11111111111 LACUL 23220200ET001409 137138,00
11111111111 ANTONIA ZRY SRL 23220200ET001410 120189,00
11111111111 AVTOHIT EOOD 23220200ET001411 137138,00
11111111111 ANTONIA ZRY SRL 23220200ET001412 16949,00
11111111111 SEKTÖR LOGİSTİC 23220200ET001413 137138,00
11111111111 RR 23220200ET001414 137138,00
11111111111 MIKYTRANS 01 SRL 23220200ET001415 137138,00
11111111111 SVETLANA 76 OOD 23220200ET001416 137138,00
11111111111 GT TRANSPORT LTD 23220200ET001417 137138,00
11111111111 DEN EDY 23220200ET001418 120189,00
11111111111 VAILIN LTD 23220200ET001420 137138,00
11111111111 ALEXIANA FRIGO MANU 23220200ET001421 137138,00
11111111111 MAYR SPEDITION SRL 23220200ET001422 137138,00
11111111111 ET DAYANA-IVAN PENKOV 23220200ET001423 137138,00
11111111111 DEN EDY 23220200ET001424 137138,00
11111111111 MIH SOV TRANS 23220200ET001425 137138,00
11111111111 I.P. ENGİNEERİNG 23220200ET001426 120189,00
11111111111 AUTO LUX TRADE LTD 23220200ET001427 16949,00
11111111111 S.C EURO HIGHTRANS S.R.L 23220200ET001428 137138,00
11111111111 ANDREIA 23220200ET001429 137138,00
11111111111 SC SAM TRUCK SERV SRL 23220200ET001430 137138,00
11111111111 MAYR SPEDITION SRL 23220200ET001431 137138,00
11111111111 TIMSPED 2008 DOO (Perıca STEFANOVIC) 23220200ET001433 273704,40
11111111111 TIMSPED 2008 DOO (Perıca STEFANOVIC) 23220200ET001434 107370,43
11111111111 TIMSPED 2008 DOO (Edın NIKSIC) 23220200ET001435 107370,43
11111111111 GK GLOBAL 23220200ET001437 120189,00
11111111111 MRT TRANSPORT BULGARIA EOOD 23220200ET001445 220585,37

Basın No: ILN02505007 #ilan.gov.tr