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Bolu'da köpek terörü! 7 yaşındaki çocuğu kalçasından ısırdı

Sibel Karagöz, köpeğin sahibinin kendisini darp ettiğini belirtti.

Kaynak Gazete
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Bolu'da köpek terörü! 7 yaşındaki çocuğu kalçasından ısırdı

Bolu'da 7 yaşındaki M.P. oyun oynamak için dışarı çıktı. Bu sırada komşuları olan N.Ö. de köpeği ile merdivenlerden indi. Belçika kurdu cinsi köpek bir anda M.P.'ye saldırdı. Küçük çocuk, güçlükle köpeğin saldırısından kurtarıldı.

Serhat Pekyaman (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Serhat Pekyaman (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Anne Sibel Karagöz köpek sahibi N.Ö.'yü uyardı. N.Ö. ise "Çocuğunasahip çıksaydın. Başımıbelaya soktun" yanıtını verince tartışma büyüdü.
Anne Sibel Karagöz, N.Ö. ve sevgilisi tarafından darp edildiğini söyledi.

Bolu'da köpek terörü! 7 yaşındaki çocuğu kalçasından ısırdı-3

Çocuğunun geceleri korktuğunu ifade eden anne Sibel Karagöz, "Yasak olduğuhalde köpek halabinada duruyor. Evladım kabuslarla uyanıyor" dedi.

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