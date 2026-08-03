Bolu'da köpek terörü! 7 yaşındaki çocuğu kalçasından ısırdı
Sibel Karagöz, köpeğin sahibinin kendisini darp ettiğini belirtti.
Giriş Tarihi:
Bolu'da 7 yaşındaki M.P. oyun oynamak için dışarı çıktı. Bu sırada komşuları olan N.Ö. de köpeği ile merdivenlerden indi. Belçika kurdu cinsi köpek bir anda M.P.'ye saldırdı. Küçük çocuk, güçlükle köpeğin saldırısından kurtarıldı.
Anne Sibel Karagöz köpek sahibi N.Ö.'yü uyardı. N.Ö. ise "Çocuğunasahip çıksaydın. Başımıbelaya soktun" yanıtını verince tartışma büyüdü.
Anne Sibel Karagöz, N.Ö. ve sevgilisi tarafından darp edildiğini söyledi.
Çocuğunun geceleri korktuğunu ifade eden anne Sibel Karagöz, "Yasak olduğuhalde köpek halabinada duruyor. Evladım kabuslarla uyanıyor" dedi.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam