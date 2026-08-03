Bolu'da köpek terörü! 7 yaşındaki çocuğu kalçasından ısırdı

Bolu'da 7 yaşındaki M.P. oyun oynamak için dışarı çıktı. Bu sırada komşuları olan N.Ö. de köpeği ile merdivenlerden indi. Belçika kurdu cinsi köpek bir anda M.P.'ye saldırdı. Küçük çocuk, güçlükle köpeğin saldırısından kurtarıldı.