8,2 milyon euroluk soygunda yeni detay: Suç ortağı İzmir'de evlendi
Yasemin Gündoğan, Almanya’da 8.2 milyon euroluk soygun yaptı. Tutuklandı. Suç ortağı ‘Sarışın’ lakaplı Yiğit Tufan ile soyguna yardım ettiği gerekçesiyle bir süre hapis yatan Büşra Satılmış ise İzmir’de evlendi...
Almanya Bremen'de yaşayan Yasemin Gündoğan, 2021'de çalıştığı şirketi soydu. Çöp konteynerleri içerisine gizlediği 8.2 milyon euroyu minibüsle kaçırarak kayıplara karıştı.
Türkiye'de saklandığı iddia edilen Gündoğan, 2024 yılının Mart ayında Almanya'ya döndü. Yetkililere teslim oldu. Tutuklandı.
Soyguna yardım eden Büşra Satılmış ise bir süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye oldu. Kasım 2024'te hakim karşısına çıkan Yasemin Gündoğan ise bir diğer suç ortağının "Sarışın" lakaplı Yiğit Tufan olduğunu söyledi.
Yasemin Gündoğan Almanya'da demir parmaklıklar arkasında cezasını çekerken Tufan ve Satılmış İzmir'de telli duvaklı düğün yaptı. İkili, Bayraklı'da lüks bir düğünle dünya evine girdi.
Bu arada Yiğit Tufan, soygunla ve bahse konu isimlerle hiçbir bağlantısının olmadığını söylemişti. Ancak soygunun suç ortaklarından Büşra Satılmış ile evlendi.
Haber: Ümit Erkan Demircan