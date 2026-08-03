8,2 milyon euroluk soygunda yeni detay: Suç ortağı İzmir'de evlendi

Yasemin Gündoğan (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Soyguna yardım eden Büşra Satılmış ise bir süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye oldu. Kasım 2024'te hakim karşısına çıkan Yasemin Gündoğan ise bir diğer suç ortağının "Sarışın" lakaplı Yiğit Tufan olduğunu söyledi.

Yasemin Gündoğan Almanya'da demir parmaklıklar arkasında cezasını çekerken Tufan ve Satılmış İzmir'de telli duvaklı düğün yaptı. İkili, Bayraklı'da lüks bir düğünle dünya evine girdi.

Bu arada Yiğit Tufan, soygunla ve bahse konu isimlerle hiçbir bağlantısının olmadığını söylemişti. Ancak soygunun suç ortaklarından Büşra Satılmış ile evlendi.

Haber: Ümit Erkan Demircan

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