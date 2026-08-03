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Şanlıurfa'da fotoğraf çekmek isterken nehre düşen genç kız hayatını kaybetti

Havva, fotoğraf çekmek için çıktığı bu kayalıklardan Fırat Nehri’ne düştü. Ne yazık ki can verdi.

Kaynak Gazete
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Şanlıurfa'da fotoğraf çekmek isterken nehre düşen genç kız hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'ne bağlı Dorucak Mahallesi'nde yürekleri yakan bir olay meydana geldi.

Havva Çelik (21), Fırat Nehri kıyısındaki kayalıkların üzerine çıkıp fotoğraf çekmek istedi. Bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan genç kız kısa sürede gözden kayboldu.

Havva Çelik ( Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Havva Çelik ( Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Havva Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı.

Genç kızın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Haber: Mehmet Yıldırım

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