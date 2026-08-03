Havva Çelik ( Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Havva Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı.

Genç kızın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Haber: Mehmet Yıldırım