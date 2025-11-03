Selda Uskan

Selda abla uçan kuşa bile danışıyorum; Nişanlım gördüğü bütün hayvanları tekmeliyor, kedi yavrularını bile... Hayatta bir tek anacığım var. Ona bakmaktan okuyamadım. Elimden hiçbir iş gelmiyor. Nişanlım annemi kabul ediyor, biraz yaşlı ama maddi durumu iyi. Rumuz; Kevser



HEMEN AYRIL S.U. CEVAP;

Bir insan kendinden güçsüz canlılara vicdansızlık yapıyorsa, değil nişanlım şahsen kırk yıllık kocam olsa boşarım! Çöp toplarım yine parasına muhtaç olmam. Kaldı ki günümüzde devletimiz geliri olmayana her türlü desteği veriyor. Ayrıca farkında değiliz ama biz kadınlar pek çok yetenekle doğarız. Eşele bakalım Kevser'cim, senin içinden nasıl bir beceri çıkacak? Olmadı görüntülü konuşalım, elde yapıp satabileceği bazı elişleri öğreteyim.

Örneğin; Kitaplara kumaştan kılıf yapımı... Ben son olarak Aşk-ı Memnu'yu çalıştım. Kapitone kılıfın üzerine gelişi güzel bir 'Bihter' portresi çizip boyadım, romanın adını ve yazarını da iplikle işledim. Veee dizi yazarı Ece Yörenç'e yolladım... Şimdi sırada 'Çalıkuşu' var... Hadi gel bunu birlikte yapalım Kevser'cim, satışı benden...