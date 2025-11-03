PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Ayrılırsam kim bakar?

Ayrılırsam kim bakar?

Selda Uskan

SELDA USKAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 3 Kasım 2025

Selda abla uçan kuşa bile danışıyorum; Nişanlım gördüğü bütün hayvanları tekmeliyor, kedi yavrularını bile... Hayatta bir tek anacığım var. Ona bakmaktan okuyamadım. Elimden hiçbir iş gelmiyor. Nişanlım annemi kabul ediyor, biraz yaşlı ama maddi durumu iyi. Rumuz; Kevser


HEMEN AYRIL S.U. CEVAP;

Bir insan kendinden güçsüz canlılara vicdansızlık yapıyorsa, değil nişanlım şahsen kırk yıllık kocam olsa boşarım! Çöp toplarım yine parasına muhtaç olmam. Kaldı ki günümüzde devletimiz geliri olmayana her türlü desteği veriyor. Ayrıca farkında değiliz ama biz kadınlar pek çok yetenekle doğarız. Eşele bakalım Kevser'cim, senin içinden nasıl bir beceri çıkacak? Olmadı görüntülü konuşalım, elde yapıp satabileceği bazı elişleri öğreteyim.

Örneğin; Kitaplara kumaştan kılıf yapımı... Ben son olarak Aşk-ı Memnu'yu çalıştım. Kapitone kılıfın üzerine gelişi güzel bir 'Bihter' portresi çizip boyadım, romanın adını ve yazarını da iplikle işledim. Veee dizi yazarı Ece Yörenç'e yolladım... Şimdi sırada 'Çalıkuşu' var... Hadi gel bunu birlikte yapalım Kevser'cim, satışı benden...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Ana-baba terk edilir mi? 30 Ekim 2025, Perşembe Eşin haklı olabilir 28 Ekim 2025, Salı İntikam almak içinmiş! 27 Ekim 2025, Pazartesi Ektiğimi biçiyormuşum 24 Ekim 2025, Cuma
T.C. KEŞAN SATIŞ MEMURLUĞU Resmi İlandır
T.C. KEŞAN SATIŞ MEMURLUĞU
Edirne’de katliam gibi kaza: İki TIR ve üç otomobil çarpıştı | Ölü ve yaralılar var
Edirne'de katliam gibi kaza
Çanakkale’de tüyler ürperten olay! Boş arazide bebek cesedi bulundu
Boş arazide bebek cesedi!
İzmir’de acı olay! Eğlence kabusa döndü | 16 yaşındaki Alp’i enerji ve alkol karışımı hayattan kopardı
Lise öğrencisi Alp'i öldüren karışım!
4 yaşındaki kızını duvara fırlattı yetmedi öldüresiye dövdü!
4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü!