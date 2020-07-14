El Finitos!

Fikstüre bakıldığında lider Başakşehir için en ciddi deplamanın Konya olduğu futbol severlerin ortak görüşüydü. Ligimizde sıkça görülen ve "birilerinin güzel hatırı için oynamak veya oynamamak" olarak ifadesini bulan keyfiyete de sahip olmayan Konya'nın flaş ilk yarı performansı çokları için sürpriz değildi. Trabzon da üstelik bulduğu tek fırsatı gole dönüştürüp Denizli deplasmanının ilk yarısını önde kapatmıştı.

Bu skor avantajına rağmen Trabzon'un sol kanadı ilk yarı boyunca sürekli açık verdi. Horoz ilk yarı boyunca o kanattan sürekli gagaladı durdu bordo-mavilileri.

Bu gagalamalardan yumurta çıkmaması ev sahibi açısından şanssızlık, bordo mavililer açısından ise tam tersiydi.

İkinci yarıya Trabzon'un teknik direktörü sol kanattaki yarayı pansuman ederek çıkar düşüncesinde olanlar yanıldı, Sacko da cezayı hemen kesti zaten. Sonrasında dakikalar yavaş yavaş tükenirken, sahadaki bordo mavi formalı takımı, 1-1 lik skor işine yarıyormuş gibi dostlar alışverişte görsün hücumları yapıyordu. Şampiyonluktaki rakibi deplasmanda mağlupmuş, bu şehir 36 yıldır şampiyonluk bekliyormuş gibi önemsiz ayrıntılarda boğulmayan Trabzon kenar yönetimi, oyuna öyle bir müdahalede bulundu ki, skora isyan eden 2 oyuncuyu kenar aldı. Bazen kalem dona kalırya, işte kalem burada yıkıldı kaldı masaya.

Bir de mini hatırlatma;

Bu mental iflas sonrası lig ikinciliği de giderse kimse şaşırmasın.