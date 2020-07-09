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  • 09 Temmuz 2020, Perşembe

Geçmiş olsun Trabzon

G.SARAY'I "oyunun dışına" iterek şampiyonluk inadını sürdüren Trabzonspor, rakibi MHK'nin Denizli'yi hakemlerinin özel bir çabasına da ihtiyaç duymadan puansız göndermesiyle 5 puan geriye düştü. Geçen hafta kolu kanadı kırılan Antalya maçında puan kaybı sezon finalinden başka anlam taşımayacaktı.
Çimşir, G.Saray önündeki 11 den sadece Pereira/K.Ahmet değişikliği yaptı. Antalya ise başta Podolski ve Jahovic olmak üzere birçok eksikle geldi Trabzon'a. Ancak dikkatli gözler kırmızı-beyazlı yönetimin alternatifli ve kaliteli kadro kurduğu konusunda hemfikirdi.

ANTALYA HAK ETTI
(Trabzon'a rakip olarak MHK'yi göstermem maalesef bir ironiden fazlasıdır. Ama bu, Başakşehir oyuncu ve teknik kadrosuna yönelik bir ironi değildir.
Hakkaniyet temel şiarımız ve sahadaki her oyuncu kardeşimizdir) İlk yarı, A.Gücü maçındaki kötü oyunu bile aratan bir Trabzon vardı sahada ama tabelada da 3'ü de doğru verilmiş penaltı golüyle 2-1 Trabzon üstünlüğü.
İlk yarıda Trabzon'da kötü olmayan yoktu ama sahanın en kötüsü Ndiaye yine sahadaydı.
Trabzonspor kalan 3 maçtan 3 puan çıkarıp Şampiyonlar Ligi'ni garanti altına almanın hesabını yapmalı. Trabzonspor'un bütün oyun kurgusunu daha 1. dakikada felce uğratan Antalyaspor, oyun olarak hak ettiği 3 puana Uğurcan engeliyle kavuşamadı.

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Haberler Yazarlar Selahattin Kınalı Geçmiş olsun Trabzon
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