Oyuna gelme Trabzon!
96 ve 2011 travmalarını doğru 'okuyamayan' ve trajik savrulmalar yaşayan Trabzon, 9 yıl sonra aynı 'kirli tuzağa' çekilerek bir kez daha önündeki muza basarak düşürülmeye kurgulandı!
Peki bunu kim ve nasıl yapıyor?
Süreci kısaca özetleyelim;
Süper ligimizin 4. haftasındaki Beşiktaş-Başaksehir maçında Başakşehir aleyhine hata yapan hakemin sözleşmesi jet hızıyla iptal edildi!
FOTOĞRAFI OKUYAMADIK
Bu iptalin ne anlama geldiğini çok net olarak algılayan ve esasen sahipsiz de olan hakemlik müessesesi hemen 'doğrusal' bir pozisyon alarak, ligin son devresine kadar Başakşehir aleyhine sonuca etki eden tek bir hata yapmadığı gibi, her rakibe karşı da kundaktaki bebek gibi korunup gözetildiler.
Bu korunup gözetmenin 'örgütlü' olduğunu, kanımca, ilk farkeden F.Bahçe Başkanı Ali Koç oldu ve bunu bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. F.Bahçe'nin hakemlerden yakınması bir ezber bozumuydu ama yazık ki bu fotoğrafı doğru okuyamadık.
Fener gibi Beşiktaş, Sivas, G.Saray ve Trabzon da birbirinden farksız 'hakem hatalarına!' kurban gitmeye devam etti. Birkaç 'insani hata' sonrası sarı kırmızılılarla siyah beyazlılar da 'oyunun dışına' itildi. Tabii bu süreçte de MHK'nin kendisine dönüşen Başakşehir aleyhine kritik hiçbir hata olmadı!
Diğer takımların maçlarında insan olduklarını hatırlatan ve sonuçları direk Başaksehir'e 'yazan' hatalar! yapan hakemler, MHK'nin takımının maçlarında insanlıklarından çıkıp evliya (!) katına yürüdüler Trabzon aleyhine yapılan hatalar! o dereceye uzandı ki kısa filmi bile yapıldı. Esasen şunu kaydetmeliyiz ki, kurguyu planlayan kirli eller ve planın uygulayıcısı olarak sahaya sürülen kimi hakemlerin en büyük darbeleri Trabzon'a vurmalarının asıl nedeni, Trabzon'un sezon başında pek öngörülemeyen büyük çıkışı ve kimi oyuncularının süper formuydu.
Gençlerbirligi-Trabzon maçında orta hakem VAR işbirliği ile asıl görüntü saklanarak Sörloth'un oyundan atılması, bu tiyatronun 'özel performanslarından' biriydi.
ONLAR SAHİPSİZDİ!
Çok belli oluyordu ki, 3 büyüklerden hangisi bu yarışa ortak olma sürecini uzatırsa, MHK eliyle budanacaktı. Sivas da nasibini aldı bu budanışlardan ama o da sahipsizdi nasılsa.
Pandemi öncesi en kritik maçlarını seyircisiz oynamaya mahkum edilmiş G.Saray ve Trabzon, seyircili rahat kazanabilecekleri maçları berabere bitirdiler. Ama Trabzon'daki Trabzon-Başakşehir 'finalinde' MHK çok net biçimde devreye girdi ve orta hakem VAR işbirliği ile Trabzon'un galibiyetini çalıp kopup gitmesine engel oldular.
DEVREYE GİRDİLER
Aynı MHK'nın Trabzon'u her maçta doğrama ve ameliyat etme geleneği son Denizli maçında bile sürdü. Soyunma odasında Başakşehir'in farklı mağlup olduğunu öğrenen MHK hakemi, hemen devreye girip gereğini yaptı ve 4 puanlık farkı korumayı başardı.
BÜYÜK OYUN NE!
Yukarda kısaca özetlediğim tabloyu unutup, son maçlardaki kötü ve isteksiz oyun üzerinden teknik ekibi ve yönetimi terbiye sınırlarını zorlayan söylemlerle eleştirmek, sadece, daha en baştan 'oyunu kuran aklın' bu psikolojik savaşı kazandığını resmeder. Onlar kuruldukları koltuklarında viskilerini yudumlayıp zevkle bu durumu seyrederken, eski Trabzon Valilerinden Süleyman Nazif'in Trabzonlular için sarfettiği 'ferden ukala topluca budala' aforizmasını durmaksızın doğrulama inadı da, doğrusu çok yakışıyor!
Trabzonsporlu!
Takım kötü olabilir, hoca çok hatalar yapıyordur, kabul.
Yönetimin bir sürü hatası var, ona da kabul!
Ama tüm bunlar senin iç meselelerindir ve sadece camiayı ilgilendirir, sorumlular zamanı geldiğinde camiaya hesap verir!
Trabzonspor kötü oynuyor algısı üzerinden, kendilerine sempati dermeye çalışanların oyununa gelmeyin!
Başakşehir çok iyi oynuyordu ama ligin en az gol atan takımından 4 yediler? E ee!
Ayrıca takımlar kötü de oynayabilir, bu durum hakemlere ameliyat izni mi doğurur? Hakemler maçları iyi! oynayanların kazanması için mi yönetiyor?
Son 2 maçta mucize olmazsa, ki beklemiyorum, bu sezonun şampiyonu Merkez Hakem Kurulu ve onu kuranlardır!
Bu büyük fotoğraf orta yerde dururken negatif enerjisini içe yöneltip' yav ama biz da kötü oynayruk,hem Başakşehir da istikrarlı geliy, saygı duymamız lazım'cılara da hayırlı işler...
Bu kadarı aşağılık kompleksine girer, ben almayayım.
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