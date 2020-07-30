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Selahattin Kınalı Selahattin Kınalı
  • 30 Temmuz 2020, Perşembe

Futbol asla futbol değildir

Simon Cuper "Futbol asla sadece futbol değildir" adlı sosyoloji kitabında çok şey anlatır.

İhtimal ki Türk futbolunu biraz tanıdıktan sonra kitabın yeni Türkiye baskısı (olursa) ismini "Futbol Türkiye'de sadece futbol değildir" diye değiştirir.
Bu lekeli sistemi protesto için sahaya "hepiniz kirlisiniz" temalı beyaz forma ile çıkan Karadeniz temsilcisi, oyunun hakimi olmayı başardı ama oyunun hakemi Ali Palabıyık'tı ve 2. sarıdan ihraç etmesi gereken Ceyhun Gülselam'a 'final oyunu' toleransı gösterdi. İlk yarıyı geride kapatan ve belki de 2. bir kupa finalini görmesi yıllar alabilecek olan Alanya, devreye istekli başladı.

YAKIŞANI YAPTI

Bir iki cılız gol denemesi, final paslarındaki ayarsızlıkla tehlikeye dönüşmeden Uğurcan'da eridi. Tabi bu araya Pala Remzi'nin gülünesi bir faul sonrası itiraz eden Pereira'yı sarartması da sığdı. 67.dakikada Bilal Başacıkoğlu bir Trabzon atağında , "bir futbolcu hangi pozisyonda şut atmamalı sunumu" yaptı. Al futbol okullarında göster.

Kabul etmek lazım ki, finalde top Alanya'yı sevmedi. Tabi Eddie Newton'ın hamlelerinin de bunda etkisi olabilir Novak'ın başını yaran kafa darbesini, Ömür'ün temiz müdahalesini süzmekten aciz Pala Remzi belli ki yeni dönemin Cüneyt Çakır'ı olacak.
Sezona damga vuran Kuzeyli Uşak, finalde de kendine yakışanı yaptı

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