Belliydi
Hüseyin Çimşir rakibi o kadar ciddiye aldı ki, Sörloth'u tek santrfor bırakıp oyunun kontrolünü elinde tutmak istedi. Olmadı.
3. dakikada gelen karambol karışımı gol sonrası kontrol tamamen Ankaragücü'nün eline geçti. Trabzon 2. golü bulamazsa başkent ekibinin dengeyi sağlayacak diye bağırıyordu.
Herkes görüyordu bunu, esasen görmesi gerekenler hariç!
Beklenen gol çok gecikmedi, Alanya maçında Trabzon'u doğrayan Bitigen, Pereira'nın asistini penaltıya dönüştürdü, Rodrigues de tabelaya yazdı: ve skor 1-1'e geldi.
Verimsiz Trabzon atakları, sürpriz golle 3 puan kovalayan Ankaragücü derken maç hak edilmiş bir skorla sona erdi. Tabi ki matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam ediyor, ama çok belli olmuştu ki çetelerin güdümü altındaki Türk Hakemliği Trabzon'un şampiyonluğuna zaten izin vermeyecekti. Başkent ekibi 2011'deki darbenin ardından bordo-mavililere ölümcül bir yara daha açtı.
MAÇIN EN İYİSİ: NDIAYE
Hareketliydi ama sonucu değiştiremedi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: GUILHERME
Temposu karşılaşmanın altında kaldı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Herkes için adalet! 25 Haziran 2020, Perşembe MHK Başkanı Zekeriya Alp ve onun hakemlerinden tek bir talebimiz var; kimsenin değil vicdanınızın sesini dinleyin! BEN...
- Lige Alanya ayarı! 23 Haziran 2020, Salı GÜDÜMLÜ hakem ameliyatları ve sakatlıklara rağmen istimini bulmuş kalender bir buharlı gemi gibi hedefine süzülen...
- Keyfe maydanoz 17 Haziran 2020, Çarşamba FUTBOL çağın temaşa oyunu. Milyonlarca fanatiği, milyarlarca seveni var. İnsanlık tarihinin bu dönemine denk gelen...
- Rezil penaltıya rağmen kaldı 7! 13 Haziran 2020, Cumartesi TRABZON daha 2. dakikada Novak'la, Beto'ya hangi takıma karşı oynadığını hatırlattı. Beto her TS maçında olduğu...
- İhsan Türe 07 Haziran 2020, Pazar OTOBİYOGRAFI doğu kültürünün çok benimsediği bir edebiyat türü olmadı hiç. Güneş her sabah Doğu'dan yükseliyordu...