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Selahattin Kınalı Selahattin Kınalı
  • 28 Haziran 2020, Pazar

Belliydi

GİN son sırasında olmasına rağmen iyi bir takım havası veren başkent temsilcisi, Başakşehir karşısında doğrandıktan sonra son şansı için Trabzon'un karşısındaydı.
Hüseyin Çimşir rakibi o kadar ciddiye aldı ki, Sörloth'u tek santrfor bırakıp oyunun kontrolünü elinde tutmak istedi. Olmadı.
3. dakikada gelen karambol karışımı gol sonrası kontrol tamamen Ankaragücü'nün eline geçti. Trabzon 2. golü bulamazsa başkent ekibinin dengeyi sağlayacak diye bağırıyordu.
Herkes görüyordu bunu, esasen görmesi gerekenler hariç!
Beklenen gol çok gecikmedi, Alanya maçında Trabzon'u doğrayan Bitigen, Pereira'nın asistini penaltıya dönüştürdü, Rodrigues de tabelaya yazdı: ve skor 1-1'e geldi.
Verimsiz Trabzon atakları, sürpriz golle 3 puan kovalayan Ankaragücü derken maç hak edilmiş bir skorla sona erdi. Tabi ki matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam ediyor, ama çok belli olmuştu ki çetelerin güdümü altındaki Türk Hakemliği Trabzon'un şampiyonluğuna zaten izin vermeyecekti. Başkent ekibi 2011'deki darbenin ardından bordo-mavililere ölümcül bir yara daha açtı.

MAÇIN EN İYİSİ: NDIAYE
Hareketliydi ama sonucu değiştiremedi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: GUILHERME
Temposu karşılaşmanın altında kaldı.

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