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Selahattin Kınalı Selahattin Kınalı
  • 06 Temmuz 2020, Pazartesi

Bu yarış son ana kadar sürecek

TRABZONSPORLULAR sezon istatistiği yaparken, İstanbul'da G.Saray önüne en az 4 puan farkla önde çıkmanın şampiyonluğun şifresi olduğu noktasında birleşiyordu. Ve bordo-mavililer sahaya ev sahibinin 6 puan önünde çıktı. Trabzon yine iyi başladı. Ekuban net pozisyonu dışarı attı. Sonra Hüseyin Türkmen'in mental eksikliklerinden doğan 2 Galatasaray tehlikesi gole dönüşmedi.
Donk'un Da Costa'ya hareketi ilgi çekmedi. Feghouli kendisine yapılan faul sonrası sinirlerine hakim olamayıp uçan tekme ile kendini attırınca zaten kadro sıkıntısı çeken Galatasaray için her şey daha da zorlaştı. Skor üstünlüğünü de eline alan Trabzon için hemen herkes aynı şeyi düşünmüş olabilir;
"yine öne geçtiler, acaba bu kez skoru tutabilecekler mi? 10 kişilik rakibi karşısında 3 puanı garantiye alacak golü bulmakta zorlanmadı Trabzon.
Sosa- Novak aş ile 69. dakikada gelen gol şampiyonluk mücadelesinin son haftaya kadar süreceğinin belgesi oldu. Maç öncesi aspor canlı yayında Abdülkadir Parmak / Seri performansları belirleyici olacak demiştim. Parmak hem takımının hem de sahanın yıldızı oldu. Hüseyin Çimşir'in oyunun bitmesine yarım saat varken takımının en iyi 2 oyuncusu Kamil Ahmet ve A.Parmak'ı çıkarma gerekçesi, muhtemelen ceza sınırında olmalarıydı.

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