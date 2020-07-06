Bu yarış son ana kadar sürecek
Donk'un Da Costa'ya hareketi ilgi çekmedi. Feghouli kendisine yapılan faul sonrası sinirlerine hakim olamayıp uçan tekme ile kendini attırınca zaten kadro sıkıntısı çeken Galatasaray için her şey daha da zorlaştı. Skor üstünlüğünü de eline alan Trabzon için hemen herkes aynı şeyi düşünmüş olabilir;
"yine öne geçtiler, acaba bu kez skoru tutabilecekler mi? 10 kişilik rakibi karşısında 3 puanı garantiye alacak golü bulmakta zorlanmadı Trabzon.
Sosa- Novak aş ile 69. dakikada gelen gol şampiyonluk mücadelesinin son haftaya kadar süreceğinin belgesi oldu. Maç öncesi aspor canlı yayında Abdülkadir Parmak / Seri performansları belirleyici olacak demiştim. Parmak hem takımının hem de sahanın yıldızı oldu. Hüseyin Çimşir'in oyunun bitmesine yarım saat varken takımının en iyi 2 oyuncusu Kamil Ahmet ve A.Parmak'ı çıkarma gerekçesi, muhtemelen ceza sınırında olmalarıydı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Belliydi 28 Haziran 2020, Pazar LİGİN son sırasında olmasına rağmen iyi bir takım havası veren başkent temsilcisi, Başakşehir karşısında doğrandıktan...
- Herkes için adalet! 25 Haziran 2020, Perşembe MHK Başkanı Zekeriya Alp ve onun hakemlerinden tek bir talebimiz var; kimsenin değil vicdanınızın sesini dinleyin! BEN...
- Lige Alanya ayarı! 23 Haziran 2020, Salı GÜDÜMLÜ hakem ameliyatları ve sakatlıklara rağmen istimini bulmuş kalender bir buharlı gemi gibi hedefine süzülen...
- Keyfe maydanoz 17 Haziran 2020, Çarşamba FUTBOL çağın temaşa oyunu. Milyonlarca fanatiği, milyarlarca seveni var. İnsanlık tarihinin bu dönemine denk gelen...
- Rezil penaltıya rağmen kaldı 7! 13 Haziran 2020, Cumartesi TRABZON daha 2. dakikada Novak'la, Beto'ya hangi takıma karşı oynadığını hatırlattı. Beto her TS maçında olduğu...