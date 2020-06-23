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  • 23 Haziran 2020, Salı

Lige Alanya ayarı!

GÜDÜMLÜ hakem ameliyatları ve sakatlıklara rağmen istimini bulmuş kalender bir buharlı gemi gibi hedefine süzülen Fırtına, Alanya kalesini de hasarsız geçerek şampiyonluk yolculuğunu sürdürme arzusundaydı.
Şerefi tribünlerde değil bayrakta sevenlerin takımı maça iyi başladı, 7. dakikada ikramı geri çevirmeyip Ömür'le de 1-0 öne geçti.
28. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kaval kemiğine gelen tabana ne orta hakem ne de VAR ilgi göstermedi, zira Ömür'ün ayağı kırılmamıştı, devam... Yayıncı kuruluşun bu pozisyonu izleyenlerden saklaması artık alışık olduğumuz bir utanç.
Erce ile başladığı 2. devrede Ömür asisti Novak bitiriciliği ile yeniden öne geçen Trabzon, yedek kulübesi çaresizliğinin de etkisiyle tamamen skoru koruma güdüsüyle oynadı. Çaylak hakem, 61'de Ömür'e yapılan faulde, kartına yine başvurmadı, demek ki maç öncesi talimat bu yönde olmuş.
Aynı çaylak hakem, önce Hosseini'nin asistinde hiç tereddütsüz kırmızı kartı çıkararak "oyun kuralları Trabzon aleyhine olduğunda tavizsiz uygulanır" maddesini işletti, sonra da Ömür'e yapılan 3. sert faulde ikinci sarıyı çıkarmak zorunda kaldı.
Alanya duran toplarında hiçbir hava topuna faul çalmayan , Sörloth'a yapılan hiçbir faulü çalmayan hakem, Alanya'nın beraberlik golüne de en çok sevinen isim oldu.

MAÇIN EN İYİSİ: A.ÖMÜR
Bir gol, bir asist yaptı. İyi bir oyun oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAKEM
Kötü bir yönetim ortaya koydu.


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