Keyfe maydanoz
Şimdi ortaya soruyorum;
Futbol sahasının her santimetresinde, rekabetin coşkusu ve futbolun ruhuna Emre Belözoğlu kadar tecavüz eden bir başka isim var mı? Maç Ekuban- Sörloth ikilisinin BJK maçındaki golün aynısını tabelaya yazmalarıyla başladı. İlginç olan Fenerbahçe'nin, sanki gole ihtiyacı yokmuş gibi dakikaları tüketmeye devam etmesiydi.
ÇAKIR VE VAR KÖRLEŞTİ
Sol kenardan gelen ortada harika Deniz Türüç volesiyle de tabelayı eşitledi. İlk yarından Sörloth'un düşürülmesi, Serdar Aziz'in Uğurcan'ı dirseklemelerine Çakır ve VAR'ın körleşmeleriyle 1-1 sona erdi. Trabzonspor İstanbul'a geldiğine pişman hallerine bir süre daha devam edip Fener'i de kendine benzeterek dakikaları eritmeyi planladı.
A.Ömür arkadaşlarına kalitesine yakışan bir katkı yapamadı, ama Nwakaeme'nin yerine giren Bilal'in verimsizliğinin hiç bir izahı yok.
En son Onyekuru'ya yol arkadaşlığı yapan Jailson bu kez Ekuban'a yarenlik etti ve FB sezonu kapattı. Novak'ı öne çıkararak geleneği devam ettirmek isteyen Çimşir'in bu hamlesi de tabelaya yansıdı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Rezil penaltıya rağmen kaldı 7! 13 Haziran 2020, Cumartesi TRABZON daha 2. dakikada Novak'la, Beto'ya hangi takıma karşı oynadığını hatırlattı. Beto her TS maçında olduğu...
- İhsan Türe 07 Haziran 2020, Pazar OTOBİYOGRAFI doğu kültürünün çok benimsediği bir edebiyat türü olmadı hiç. Güneş her sabah Doğu'dan yükseliyordu...
- Trabzon ne yapmalı 05 Haziran 2020, Cuma HER sektörün kendince felaket senaryarı var, şampiyonluk eşiğindeki bir futbol takımının felaketi de hiç şüphesiz...
- Gerçek ve algı kıskacında Türk hakemliği 02 Haziran 2020, Salı EVRENSEL kriterleri çiğneme pahasına da olsa futbolumuz 12 Haziran Cuma günü kaldığı yerden devama gün sayıyor....
- Trabzon ne istiyor! 28 Mayıs 2020, Perşembe "NE zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım" dizesinde sanatçı hassasiyetinin uç örneklerinden birine...