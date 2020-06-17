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Selahattin Kınalı Selahattin Kınalı
  • 17 Haziran 2020, Çarşamba

Keyfe maydanoz

FUTBOL çağın temaşa oyunu. Milyonlarca fanatiği, milyarlarca seveni var. İnsanlık tarihinin bu dönemine denk gelen bilmem kaç nesillerin bireyleri olarak türlü renklere gönül verip, ölüm gerçeğini unutmanın yollarını arıyoruz.
Şimdi ortaya soruyorum;
Futbol sahasının her santimetresinde, rekabetin coşkusu ve futbolun ruhuna Emre Belözoğlu kadar tecavüz eden bir başka isim var mı? Maç Ekuban- Sörloth ikilisinin BJK maçındaki golün aynısını tabelaya yazmalarıyla başladı. İlginç olan Fenerbahçe'nin, sanki gole ihtiyacı yokmuş gibi dakikaları tüketmeye devam etmesiydi.

ÇAKIR VE VAR KÖRLEŞTİ
Sol kenardan gelen ortada harika Deniz Türüç volesiyle de tabelayı eşitledi. İlk yarından Sörloth'un düşürülmesi, Serdar Aziz'in Uğurcan'ı dirseklemelerine Çakır ve VAR'ın körleşmeleriyle 1-1 sona erdi. Trabzonspor İstanbul'a geldiğine pişman hallerine bir süre daha devam edip Fener'i de kendine benzeterek dakikaları eritmeyi planladı.
A.Ömür arkadaşlarına kalitesine yakışan bir katkı yapamadı, ama Nwakaeme'nin yerine giren Bilal'in verimsizliğinin hiç bir izahı yok.
En son Onyekuru'ya yol arkadaşlığı yapan Jailson bu kez Ekuban'a yarenlik etti ve FB sezonu kapattı. Novak'ı öne çıkararak geleneği devam ettirmek isteyen Çimşir'in bu hamlesi de tabelaya yansıdı.

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