Rezil penaltıya rağmen kaldı 7!
Beto her TS maçında olduğu gibi kaldığı yerden kurtarmaya devam etti. Pereira'nın sağ kanattan "alda at ortası"na Nwakeme bitiriciliği Beto'yu bu kez çaresiz bıraktı ve lider altın değerindeki golü buldu.
Guilherme'nin kendini oyundan attırmak için yaptığı asisti Zorbay Küçük gole çevirdi ve Guilherme çift sarıdan kızardı.
BİR KİŞİ DE EKSİK GİRDİ!
Trabzon soyunma odasına 1-0 galip ama 1 kişi de eksik olarak girdi. Oysa aynı hakem bir hakem doğrusu olarak avantaja bıraktığı pozisyon sonrası ev sahibi oyuncuya net kartı çıkarmayı unuttu. Tetikçi Zorbay Küçük, Trabzon lehine vermek zorunda kaldığı penaltının ardından Gözgöz lehine öyle bir penaltı verdi ki, ülkenin tüm kargaları kongre kararı aldı. Hafta boyu aleyhindeki propagandalara karşı korumaya çalıştığım Zorbay Küçük, bu penaltı kararıyla hem beni tekzip etti hem de sistemin adamı olduğunun işaretini verdi.
Yazıklar olsun!
MAÇIN EN İYİSİ: A.PARMAK
Trabzon'un özkaynağı çok çalıştı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: JEROME
Göztepe'nin golcüsü dün vasattı.
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