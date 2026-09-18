"Ailem Güvende" operasyonu lubunyaları kudurttu: LGBT'li sapkından Başkan Erdoğan ve ailesine alçak hakaretler
Devletin aile yapısını koruyan "Ailem Güvende" operasyonları sapkın zihniyetli grubu rahatsız etti. Başkan Erdoğan’a ve ailesine alçakça küfürler edip polislere karşı linç çağrısı yapan TikTok provokatörü Yüksel Fatih Akyüzlü'ye tepkiler çığ gibi büyüyor.
Devletin aile yapısını ve toplumsal huzuru korumak amacıyla başlattığı "Ailem Güvende" operasyonları meyvesini verirken, operasyonlardan rahatsız olan Yüksel Fatih Akyüzlü isimli provokatör Başkan Erdoğan'a, polislere ve millete alçakça küfürler yağdırdı. Sosyal medyada büyük tepki çeken şahıs için vatandaşlar en sert tedbirlerin alınmasını istedi.Başkan Erdoğan'ı ve polisleri hedef aldı hakaret yağdırdı
'AİLEM GÜVENDE' OPERASYONLARI RAHATSIZ ETTİ
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde toplumun temel taşı olan aile kurumunu korumak, marjinal ve radikal grupların siber ve fiziksel dayatmalarının önüne geçmek için başlatılan "Ailem Güvende" operasyonları kararlılıkla sürdürülüyor. Kamuoyunda büyük takdir toplayan ve aile yapısını hedef alan odaklara göz açtırmayan operasyonlar, bazı provokatif çevreleri ise rahatsız etti.
Sosyal medya platformu TikTok'ta "azulamaru" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan ve LGBT+ savunucusu olduğu belirtilen sapkın Yüksel Fatih Akyüzlü, yayınladığı skandal video ile kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı. Türk-İslam aile yapısına ait milli ve manevi değerleri hedef alan şahıs, çektiği görüntüde devlet organlarına, emniyet güçlerine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'a yönelik ağır hakaret ve küfürler savurdu.
EMNİYET MENSUPLARINA KARŞI LİNÇ ÇAĞRISI YAPTI
Toplumun huzurunu ve kamu düzenini hedef alan provokatör, videosunda güvenlik güçlerine karşı açıkça mukavemet ve linç çağrısında bulundu. "Ailem Güvende" operasyonları başta olmak üzere devletin kararlı mücadelesini hazmedemeyen şahıs, eylemlerinde emniyet mensuplarının hedef alınması gerektiğini savunarak açıkça suç işledi.
ALÇAKÇA HAKARETLER
Yayınladığı videoda vatandaşa, devlet memurlarına ve eğitim sistemine ağır ithamlarda bulunan şahıs, güvenlik güçlerine karşı açıkça mukavemet çağrısında bulunarak "Polisleri kendiniz itelemeye başlayın" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: "TUTUKLANSIN, TİKTOK KAPATILSIN!"
Skandal görüntülerin hızla yayılmasının ardından binlerce sosyal medya kullanıcısı duruma çok sert tepki gösterdi.
İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığını etiketleyerek paylaşımlarda bulunan vatandaşlar, şahsın bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılmasını talep etti.
"DEVLETİMİZ EN SERT TEDBİRLERİ ALMALI"
Şahsın yakalanarak adalet önüne çıkarılması için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulunan vatandaşlar, "Bu alçak heriflerin cesaretini kıracak derecede devletimiz en sert tedbirleri tavizsiz şekilde almalı" ve "Toplumun huzurunu ve değerlerini hedef alan bu iğrenç zihniyete müsamaha gösterilmemeli" yorumlarında bulundu.