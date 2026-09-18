İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyon: 175 gözaltı! 1,5 milyarlık servete el konuldu
MİT, MASAK, Emniyet ve Interpol iş birliğiyle yürütülen operasyonda, İsrail bağlantılı sahte forex ve kripto şebekesi çökertildi. İstanbul merkezli 286 adrese düzenlenen baskınlarda 175 şüpheli yakalanırken, 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığı ile 80 araç ve 12 mülke el konuldu. Yalnızca iki yıllık ofis ve maaş gideri 13 milyar lirayı bulan devasa çarkın, sahte kazanç ekranlarıyla küresel çaptaki binlerce mağduru soyup soğana çevirdiği belirlendi.
İstanbul merkezli dev operasyonla, İsrail bağlantılı sahte forex ve kripto dolandırıcılığı şebekesi çökertildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli dev bir uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonun detaylarını duyurdu.
MİT, Emniyet, MASAK ve Interpol iş birliğiyle çökertilen yapının arkasından İsrail bağlantılı şüpheliler çıktı. Yalnızca ofis ve maaş giderleri için 13 milyar liralık hacme ulaşan şebekenin, binlerce yabancı ülke vatandaşını sahte forex ve kripto vaatleriyle ağa düşürdüğü belirlendi.
ÇAĞRI MERKEZLERİYLE YABANCILARI AĞLARINA DÜŞÜRDÜLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde 2026 yılı içinde yürütülen 4 ayrı soruşturma, devasa bir vurgunu açığa çıkardı. Çağrı merkezi kılıfı altında çalışan şirketlerin sosyal medya ve internet reklamlarıyla yüksek kazanç vaat edip sahte forex ile kripto yatırım platformları kurduğu saptandı.
MASAK, MİT VE INTERPOL TAKİBE ALDI: ARKASINDAN İSRAİL ÇIKTI
MASAK analizleri, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin tespitleriyle Interpol'e yapılan yüzlerce mağdur başvurusu tek tek incelendi.
Şirket sahipleri ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edilirken, küresel çaptaki dolandırıcılık çarkı deşifre edildi.İsrail bağlantılı sahte forex şebekesine operasyon!
Farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileriyle ağa düşürülen mağdurlara, sistemde sahte kazanç ekranları gösterildi. Birikimlerini çekmek isteyen mağdurlardan ise "hesap blokesi" ve "vergi" bahaneleriyle yeniden para talep edildi; toplanan servet yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlara aktarıldı.
13 MİLYAR LİRALIK OFİS VE MAAŞ BÜTÇESİ
Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere dünyayı hedef alan yapının, sadece son iki yıldaki ofis giderleri ve çalışan maaş ödemelerinin yaklaşık 13 milyar TL hacme ulaştığı belirlendi.
SABAH 05.00'TE DÜĞMEYE BASILDI: 175 GÖZALTI
Tespitlerin ardından İstanbul ve Muğla'da 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik toplam 286 adrese bugün saat 05.00'te Interpol ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine giren ekipler, şu ana kadar 175 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor.
Suç gelirlerinin izini sürmeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Gürlek, "İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı hâline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.
1,5 MİLYAR TL'LİK SERVETE VE HESAPLARA BLOKE
Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konulduğu bildirildi. Aynı zamanda şüphelilere ait banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI : MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ
Operasyonun ardından İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü dolandırıcılık yapılanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, "Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlıklarımızı, MİT Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi.