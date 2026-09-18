SABAH 05.00'TE DÜĞMEYE BASILDI: 175 GÖZALTI

Tespitlerin ardından İstanbul ve Muğla'da 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik toplam 286 adrese bugün saat 05.00'te Interpol ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine giren ekipler, şu ana kadar 175 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor.

Suç gelirlerinin izini sürmeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Gürlek, "İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı hâline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

1,5 MİLYAR TL'LİK SERVETE VE HESAPLARA BLOKE

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konulduğu bildirildi. Aynı zamanda şüphelilere ait banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI : MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ

Operasyonun ardından İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü dolandırıcılık yapılanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.