Nwakaemeee
Trabzon savunmasının sayıca üstün olduğu pozisyonda bir de karambol golü bulan Yeşil-Mavililer ilk yarıyı önde kapattı.
İkinci yarıya Nijeryalı yıldız Nwakaeme ile başlayan Trabzonspor sazı eline aldı ve Nwakaeme'nin oyuna kattığı akıl ve yetenekle 22 dakikada gol 4 gol bularak maçı bitirdi.
90+'da günüde olmayan orta hakem Bitigen ve VAR hakemi Özgür Yankaya futbol oyunundan ne kadar uzak olduklarını gösteren bir penaltı ile konuk takıma bir gol katkısı sundular.
PENALTI SKANDALDI
Yine Nwakaeme'nin Ndiaye'ye attırdığı gol de maçın skorunu belirledi.
Her ne kadar maç öncesi A Spor yayında skoru tahmin etmiş olsam da ilk yarıdaki Rizespor ve hakem performansları beni kuşkuya düşürmedi değil.
MAÇIN EN İYİSİ: NWAKAEME
Oyuna girdi ve maçı kazandırdı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: A.BİTİGEN
Hakem oldukça kötü bir yönetim gösterdi.
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