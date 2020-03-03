Jack London ve rotasyon!
PLANLAMA ÖNEMLİ
Sonuçları, oyuncu performanslarına yansıyacaktır.
Trabzonspor bugün kupa mücadelesinde FB'yi konuk edecek. 2011 sonrasında ilk kez şampiyonluğa bu kadar yakın olan bordo mavililer, 22 Mart'taki milli araya kadar birbirinden zorlu ve 3'ü deplasmanda 5 maça çıkacak. Şampiyonluk mücadelesinde rakiplerinden bir tık önde olan Trabzon'un, bu zorlu süreçte oyun ve oyuncu planlaması son derece önemli. Teknik kadro eldeki oyuncuları çok dikkatli kullanmalı ve özellikle bu kupa mücadelesinde ligi önceleyerek kritik isimleri rotasyona tabi tutmalı.
ALTERNATİFLİ KADRO
Kimse kimseyi kandırmasın, lig şampiyonluğu çok daha önemlidir. Futbolseverler için çağın en güzel müziği, Frideric Handel'in "Zadok the Priest" adlı bestesidir.
Gerçeklikten kopuk romantik söylemler günün sonunda kaybedene teselli rakiplere tebessümden öte anlam taşımaz.
Tarihte hiç olmadığı kadar alternatifli bir kadroya sahip TS'nin, defansta genç Serkan, Kamil Ahmet, Abdürrahim; ortada Parmak ve Doğan, forvette Bilal seçeneklerini tercihe dönüştürüp, hem genç oyunculara büyük maç tecrübesi kazandırıp hem de birkaç yıldızını dinlendirme şansını ıskalamamasını diliyoruz. Karar doğal olarak teknik kadronundur, ama şuna inanıyoruz ki, TS'nin rotasyonlu kadrosu da doğru oyun kurgusuyla FB önünde istenen skoru üretebilecek kaliteye sahip.
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