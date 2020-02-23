Atan tutan
Ama bunda siyah- beyazlıların hücuma çıkarken kaptırdığı topları acemi pas seçimleri ile skora dönüştüremeyen bordo-mavililerin cömertliğinin de bunda payı vardı. Oyunu ve belki de sezonu koparmasını da engelledi.
Hüseyin Çimşir 2. yarıya da aynı kadroyla başlamayı tercih etse de kısa sürede Sturridge'in hem kendine hem arkadaşlarına daha fazla yazık etmesine izin vermedi, ama ne yazık ki bu doğru tercihe rağmen lider kalesinde üst üste 2 gol gördü. Kartlar yeniden dağıtılmıştı ve ev sahibi Beşiktaş, elinde kare as varmış gibi rahat bir çok pozisyonu harcadı. 5 benzemezle oyuna tutunmaya çalışan Trabzon, geç de olsa sahaya sürülen Ekuban katkısı ve Sörloth bitiriciliği ile lider geldiği İstanbul'dan lider olarak döndü. Sergen hocaya sabır gösterilirse Beşiktaş önümüzdeki yıllara damgasını vuracaktır.
Uğurcan ve Sörloth'tan başka iyi diyebileceğimiz 3. bir oyuncusu olmayan Trabzonspor'da yönetim ve teknik kadro, son dakika golüyle gelen bu 1 puana 3 puan gibi sevinmeli. "Trabzon'a Devlet yardım ediyor" ne kadar büyük ve artık bıyık altından güldüren bir yalansa, Allah'ın yardım ettiği de o kadar şükür dualık bir gerçek.
MAÇIN EN İYİSİ: SÖRLOTH
Attığı iki gol 1 puanı getirdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: STURRIDGE
11'de başlaması hataydı.
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