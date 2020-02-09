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  • 09 Şubat 2020, Pazar

Basiretsiz Göçek

LİGİN gizli lideri Trabzonspor, bu durumu aleniye çevirmek için çıktığı maçta rakip Gençlerbirliği'nin hiç beklemediği direnciyle karşılaştı. Oyuna bir türlü ısınamayan bordo mavililer, defanstan çıkarken yapılan top kayıpları ile de rakibe asist yapsa da kırmızı siyahlılar bu ikramları reddetti. Fırtına, ikinci yarıya biraz daha iyi başladı ve oyuna ağırlığını koydu. MHK'nin vasat hakemlerinden Hüseyin Göçek, gözlerinin önünde gerçekleşen penaltıyı süzemeyince devreye VAR girdi ve SOSA ustaca bir vuruşla skoru Trabzon lehine bozdu, kısa süre sonra da Sörloth'un harika asistinde günün bekleneni veremeyeni Wakeme farkı ikiye çıkardı.
Esasen maç da orada bitti.

BEDELİ OLMALIYDI
Maçın hakemi için hemen her maçta ve her iki takım aleyhine ya da lehine görülen birçok hatasından söz edilebilir.
Ama Trabzonspor'u bu yıl golleri ve asistleri kadar, efendiliği ve sportmenliği ile de taşıyan Sörloth, alenen çürüğe ayrılma işlemine tabi tutuldu. Saha içinde adaleti sağlamakla görevli olan hakem, bu infaza seyirci kaldı ve kontrolden çıkan Norveçli oyuncuyu VAR uyarısıyla ihraç etti. Göçek'ten , sahada kasaplar cemiyeti temsilcisi olarak yer alan Baiano'ya da kırmızıyı göstermesini beklerdik, zira onca tekmeye rağmen TS'nin yıldızının ayağını kıramayışının bir bedeli olmalıydı.
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