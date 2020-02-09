Basiretsiz Göçek
Esasen maç da orada bitti.
BEDELİ OLMALIYDI
Maçın hakemi için hemen her maçta ve her iki takım aleyhine ya da lehine görülen birçok hatasından söz edilebilir.
Ama Trabzonspor'u bu yıl golleri ve asistleri kadar, efendiliği ve sportmenliği ile de taşıyan Sörloth, alenen çürüğe ayrılma işlemine tabi tutuldu. Saha içinde adaleti sağlamakla görevli olan hakem, bu infaza seyirci kaldı ve kontrolden çıkan Norveçli oyuncuyu VAR uyarısıyla ihraç etti. Göçek'ten , sahada kasaplar cemiyeti temsilcisi olarak yer alan Baiano'ya da kırmızıyı göstermesini beklerdik, zira onca tekmeye rağmen TS'nin yıldızının ayağını kıramayışının bir bedeli olmalıydı.
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