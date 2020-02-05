Obi Mikel
Ama ilk 45 dakika sonunda takımlar soyunma odasına giderken tabelada 3-0 lık bir skor vardı.
3 farklı mağlubiyetin kupada ne anlama geldiğini bilen Erzurum teknik ekibi, ikinci yarıya 2 değişiklik ve hücumu daha çok düşünen bir anlayışla çıktı. Ofsayta teslim olan bir hızlı hücumla golü de buldular, ki birinci sınıf bir goldü. 3-0' lık skor avantajına sahipken rakibe 3'e 2 yakalanan Trabzonspor bu pozisyondan dersler çıkarmazsa beklediğinden çok daha fazla santra yapacak, bu çok belli.
Herkes gibi ben de Hüseyin Çimşir'in Mikel'i sahaya sürerek, futbolumuzun ve hatta ülkemizin karanlık odaklarınca uğratıldığı lince karşı tribünlerin desteğini hissettirmesini bekledim.
Eğer kendisinin oynamama gibi bir isteği olmadıysa, bu vizyon ve vefa fukaralığı teknik ekibe kocaman bir sıfır (-0-)yazar.
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