Gençler umut verdi
Trabzon açısından asıl merak edilen yeni transfer iki stoperin performanslarıydı. Ancak gerek ilk maçtaki farklı skor gerekse saha zemin şartları sağlıklı değerlendirme imkanı vermedi.
Yine de Da Costa'nın Manoel'den bir adım önde olduğunu söylemek mümkün. Genç Safa Kınalı ve Kerem Baykuş, yarınlar için umut olabileceklerini gösterirken, Abdurrahim Dursun zaman zaman savruk bir görüntü verse de, sezgisi ve kuvveti ile iyi bir alternatif olabileceğine dair işaretler verdi.
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