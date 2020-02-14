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Selahattin Kınalı Selahattin Kınalı
  • 14 Şubat 2020, Cuma

Gençler umut verdi

TRABZON için iki yeni stoperle gençleri görmek için iyi bir fırsattı bu maç, 1. ligde şampiyonluk kovalayan Erzurum için de az forma şansı bulanları görme maçı.
Trabzon açısından asıl merak edilen yeni transfer iki stoperin performanslarıydı. Ancak gerek ilk maçtaki farklı skor gerekse saha zemin şartları sağlıklı değerlendirme imkanı vermedi.
Yine de Da Costa'nın Manoel'den bir adım önde olduğunu söylemek mümkün. Genç Safa Kınalı ve Kerem Baykuş, yarınlar için umut olabileceklerini gösterirken, Abdurrahim Dursun zaman zaman savruk bir görüntü verse de, sezgisi ve kuvveti ile iyi bir alternatif olabileceğine dair işaretler verdi.
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Haberler Yazarlar Selahattin Kınalı Gençler umut verdi
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