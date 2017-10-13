43 yıl önce ne ise şimdi de o...

1974'te ABD ve İngiltere'nin itirazlarına rağmen Kıbrıs'a çıkarma yapan Türkiye, 2017 yılında o günlerinden çok daha güçlü. Kapılarda para dilenen bir Türkiye yok artık. Tam tersine ihtiyacı olan ülkelere yardım gönderen güçlü bir Türkiye var. Daha güçlü, tam bağımsız... İşte tam da bu yüzden 1974'te bu gücü yokken bile büyük ülkelere kafa tutup Kıbrıs'a çıkarmaya yaparak ulusal çıkarlarını ve soydaşlarını koruyan Türkiye, bugün hayli hayli bunu yapacaktır. Bugün Akdeniz'in en stratejik toprak parçası Kıbrıs'ta söz sahibiysek bu iddiamız sayesindedir. Aynı şey; Suriye ve Kuzey Irak için de geçerli. Fırat Kalkanı ile Suriye'de masaya oturduk. İdlib'e operasyon yaparak ABD'nin tüm planlarını bozduk. Bu coğrafyada Türkiye'yi dışlayarak oyun kuramazsınız dedik. Bugün eğer ABD, vize restleşmesine girdiyse bu yüzdendir. Ama şunu başta ABD, bütün ülkeler anlayacak;

43 yıl önce bağımsızlık ve ulusal çıkarları ve soydaşları konusunda nasıl direndiyse, bugün de tıpkı Kıbrıs gibi, tıpkı Kurtuluş Savaşı gibi tam bağımsızlığında direnen bir Türkiye bulacaklar karşılarında..







GÜNÜN TEPKİSİ

Berberler Odası karar aldı:

Amerikan traşı out, Türk traşı in!



​ CHP'DEN KAÇAN KAÇANA

Malum 2019'da 3 seçim birden var. Mart'ta önce yerel seçimler yapılacak ve partilerin burada alacakları oy, Kasım'daki milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir sağlama olacak.

Ama CHP'de durum biraz farklı.

Duyduk ki; CHP'li milletvekilleri 2019 genel seçimlerinden ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ümidi kesmiş ki; garanti gördükleri yerlerden belediye başkan adayı olmak için şimdiden kulis yapıyorlar. Her ne kadar garanti olmasa da İstanbul, en gözde adaylık. Meclis Başkan Vekili Akif Hamzaçebi, bizzat Kılıçdaroğlu ile görüşerek bu niyetini dile getirdi ve bir televizyon programında adaylığını da resmen açıkladı.

Partinin Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay ile Gürsel Tekin de İstanbul adaylığı için var gücüyle bastırıyor. Parti içi muhalefetin önemli isimlerinden Muharrem İnce'nin gözü de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında... İnce ayrıca memleketi Yalova'dan da adaylık için nabız yokluyor.

Parti sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için nabız yokladığı da gelen haberler arasında. CHP'nin "kalesi" olarak gördüğü İzmir için yarış daha keskin. Partinin Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ile İzmir milletvekili Tuncay Özkan hayli hevesli.

CHP kulislerinde bırakın büyükşehir adaylığını, ilçe belediye başkanlığına hevesli epey milletvekili var. Garanti görülen İzmir'in ilçeleri de bunların başında geliyor. Ama gelin görün ki İzmir'e hevesli olanlar ne İzmirli ne de İzmir'de 1 gün bile yaşamamış. Mesela, Genel Başkan eski Yardımcısı aslen Diyarbakırlı İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Konak'tan aday olmak için kulis yapıyor.

Kılıçdaroğlu'nun akrabası ve Tunceli milletvekili Gürsel Erol da Çiğli Belediye Başkanı olmak için şimdiden epey yol almış görünüyor. Özetle 2019'a kadar CHP'de vekillik out, başkanlık in...



​ AKŞENER'İN CHP'LİSİ

Sözü CHP'den açmışken, Meral Akşener'in kuracağı partiyle ilgili CHP'yi ilgilendiren başka bir konuyu daha paylaşalım sizlerle. Bu ay sonunda partisinin kurucularını ve programını açıklamaya hazırlanıyor Akşener. Kuruldu kurulacak, açıklandı açıklanacak derken ne olup olmayacağını da göreceğiz. Malum; yeni oluşum Akşener ve Koray Aydın liderliğinde olunca eski partileri MHP'yi nasıl etkileyeceği de konuşuldu. MHP Lideri Devlet Bahçeli de, MHP kurmayları da yeni oluşumu pek ciddiye almadılar gerçi ama zaten onlar da MHP değil, merkez partisi olma iddiasına çevirdiler rotalarını... Kulislerde parlamentodaki partilerden yeni oluşuma milletvekili geçişi olacağı konuşulurken isimler kimlerdir diye araştırdık. Bir baktık ki; MHP'den ziyade CHP'den isimlerin Akşener'in partisi ile ciddi flörtte olduğunu öğrendik. Hele birisi var ki; 2 dönemdir vekilliğini yapsa da "CHP'de ne işi var" dedirten bu kişinin önümüzdeki günlerde Akşener'in partisine geçmek için sabırsızlandığını duymayan kalmamış! Anlaşılan o ki; Kemal Kılıçdaroğlu'nun "merkez sağ" açılımı elinde patlayacak. Zira;

Kasım'dan itibaren partisinden özellikle Ege ve Trakya'dan epey kaçan olacak...







GÜNÜN SÖZÜ

Türkiye bu yıldan itibaren enerjide ithal eden değil ihraç eden ülke olacak...

(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak)