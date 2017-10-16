Kılıçdaroğlu’nun milli olma bedeli 50 milyar TL mi?
Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bazı gazetecilere bir açıklama yaptı geçen hafta ve dedi ki; "ABD ile vize krizinin faturası Türkiye'ye 50 milyon liraya maloldu!" Gerçi ortada ne bu kadar maliyet var ne de böyle bir zarar. Ve; Cumhurbaşkanı Erdoğan buna en güzel cevabı verdi ama; yerli ve milli olma konusunda hayli sınıfta kalan CHP'nin liderine ben buradan 78 milyon adına bir soru sormak isterim: ABD'nin Başkonsolosluğu'nda 35 yıldır çalışan bir görevlinin, ismi 15 Temmuz darbe girişimine karışan asker ve sivil ve yargı mensubu tam 6 kişiyle defalarca telefon görüşmeleri yapmasının, yine darbede kilit rol oynadığı ispatlanan ve şu an firarda olan 4 kişiyle 15 Temmuz'dan bir hafta önce ABD'ye birlikte uçtuğunun tespit edilmesinin ve 17-25 Aralık darbe girişimlerinin en önemli isimlerinden firari savcı Zekeriya Öz ve oğlu ile telefonda defalarca görüşmesinin kayıtlarının ortaya çıkmasının hayatın olağan akışı ile açıklanabilecek bir yanı var mıdır Sayın Kılıçdaroğlu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin bekasına bu denli katleden bu alçak terör örgütünün asker-sivil ve yargıdaki en kilit adamlarıyla bu kadar içli-dışlı olan bir büyükelçilik görevlisinin tüm bu ilişkilerinin normal olduğunu savunabilir misiniz Sayın Kılıçdaroğlu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi başvurusuna aylarca yanıt bile vermeyen ve sonunda bağımsız yargı tarafından önce gözaltı ve ardından tutuklanan bu kişi için ABD Devleti ve Büyükelçisi'nin hiç de normal olmayan vizeleri askıya alma kararının normal olduğunu söyleyebilir misiniz Sayın Kılıçdaroğlu?
Bütün bu olanlara rağmen koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, susup oturmalı mıydı sizce Sayın Kılıçdaroğlu?
Muhatabımız ülkeye, aynı diplomatik adımla karşılık vermeseydik de "Afedersiniz sizi incittik" mi demeliydik Sayın Kılıçdaroğlu? Biz, onurumuzu, milli duruşumuzu koruduk diye değil 50, 100 istediğin kadar maliyet çıksa bile, buna değmez mi Sayın Kılıçdaroğlu?
Sizin bakış açınızla ve maliyet hesabınızla bakacak olsak, ABD karşı çıktı diye ne Kurtuluş Savaşı'na girmeliydik ne de Kıbrıs'a çıkarma yapmalıydık öyle mi Sayın Kılıçdaroğlu?
Sizin, bu ülkenin, bu milletin onuru ve milli duruşu için, ulusal çıkarlarımız için kestiğiniz bedel 50 milyar lira mıdır Sayın Kılıçdaroğlu?
SİYASİ ELİTLERİN MALİYETİ MİLYONLAR
Gerçi, Akşener'in pek para kaygısı olmadığına bir örnek de; 81 il genelinde yaptırdığı Siyasi Elitler Araştırması.
Öğrendiğimize göre her ilde öne çıkan isimleri, kimleri aday göstereceklerini anlamak için böyle bir kamuoyu araştırması yaptırıyorlar. Bilen bilir, kamuoyu araştırmaları öyle ucuz maliyetli değildir. Ve bunun 81 il genelinde yapıldığını da düşünürsek kaba bir hesapla birkaç milyon TL de bir maliyet çıkıyor. Vallahi sorarlar adama; daha parti kurulmadan bu kadar masrafı kim finanse ediyor? FETÖ desteği iddiaları da hatırlanınca insanın aklına başka başka şeyler geliyor...
GÜNÜN FOTOĞRAFI
Meğer hepimiz bütün dilleri konuşabiliyormuşuz..
GÜNÜN SÖZÜ
Her zaman doğruyu söyle. Ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın...
(Mark Twain)
AKŞENER'İN ADAY OLMASI BİLE 15 MİLYON TL
2019'da 3 seçim var.
Yerel ve genel seçim elbette önemli ama herkesin asıl önemsediği seçim;
Cumhurbaşkanlığı seçimi.
Baraj da "Yüzde 50+1" olunca haliyle bu yarış daha pekin geçecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şu anda görünen tek aday. Gerçi, Meral Akşener de aday olacağını söyledi. Son anayasa değişikliği ile partiler dışında da aday gösterilebiliyorsunuz. Bunun da yolu noter tasdikli 100 bin imza sizi aday gösterdiklerini beyan ederler ise. İşte Meral Hanım da 100 bin kişinin kendisini aday göstereceğini ve bu yolla aday olacağını açıkladı. Fakat, Meral Hanım'ın ya hesaba katmadığı veya "Nasıl olsa para sıkıntımız yok" diyerek önemsemediği bir hesap var ki; 100 bin noter tasdikli imzanın bedelinin tam 15 milyon TL (eski parayla 15 trilyon lira) yapıyor olması. (Bu tür bir noter belgesi ortalama 150 TL. 150 çarpı 100 bin de böyle bir meblağ tutuyor) Bunu, imza verecek vatandaştan beklemeyeceklerine göre, kendilerinin finanse etmesi gerekiyor ki, daha adaylığa ve adaylık kampanyasına başlamadan 15 milyon TL'lik bir maliyet olacağı anlamına gelir.
Dediğim gibi Meral Hanım ya hesap bilmiyor ya da nasıl olsa para kaygıları yok!!
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- Şebnem Bursalı
- Kılıçdaroğlu’nun milli olma bedeli 50 milyar TL mi?
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