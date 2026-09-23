İSRAİL'DEN KUMANDA EDİLİYOR, İSRAİL ADINA KONUŞUYOR! İsrail'in Suriye, Somali ve KKTC'deki Türk askerlerinden ve Doğu Akdeniz'deki Türk donanmasından duyduğu endişe göz önünde bulundurulduğunda Rubin'in maşa olarak kullanıldığı, maksatlı bir provokasyona soyunduğu gözler önüne serildi.

Erwin Schrödinger'in kedi gözlemini örnek veren derin Amerika'nın psikolojik harp elemanı "Erdoğan Schrödinger'in Türkiye'sine hükmediyor. Askerî kabiliyet iddiası, bu kabiliyetin sınanmamasına dayanıyor. Erdoğan, başarısızlıktan ve böbürlenmesinin içi boş bir retorikten ibaret olduğunun uluslararası alanda tescillenmesinden korktuğu için Türk kuvvetlerini Babülmendep'e konuşlandırmayacak" ifadelerini kullandı.

Türk savunma sanayiinin İHA ve SİHA'lardaki öncü olmasından hazımsızlık duydu. Rubin'in Somali'ye özel bir pencere açması ise dikkat çekti.

Provokasyon bununla da sınırlı kalmadı. CIA ajanı Rubin, Kızıldeniz'deki krizle eş güdümlü olarak Türkiye'nin Mavi Vatan politikasını hedef aldı. Ankara'nın Kıbrıs, Katar ve Somali'deki askeri varlıklarını "işgal" olarak niteledi.

İsrail, Türkiye'nin Somali'deki varlığından rahatsız

İSRAİL VE DERİN AMERİKA TÜRKİYE'Yİ SOMALİ'DE İSTEMİYOR!



CIA ajanı, "Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askerî konuşlanması artık Somali'de. Türkiye bu ülkede bir uzay üssü inşa ediyor, büyük bir deniz üssü işletiyor ve Mogadişu'nun uluslararası havalimanını kontrol ediyor. Son on yılda Türkiye, Somali'de binlerce özel kuvvetler mensubunu eğitti" dedi.



Bilindiği üzere İsrail, Türkiye'nin Somali'deki varlığından rahatsız.

Bunu da Somaliland'ı tanıyıp, askeri ve siyasi destek sağlayarak gösteriyor. İsrail'den kumanda edildiği değerlendirilen Rubin'in kaleme aldığı hezeyanların altında bu gerçekler yatıyor.