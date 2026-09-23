Kukla Rubin, kuklacı derin Amerika ve İsrail! Babülmendep bahane asıl hedef Türkiye
Derin Amerika, CIA ve İsrail, Mekke Paktı'nı bahane edip Türkiye'yi Babülmendep'teki çatışmalara çekmek için sinsi bir provokasyona soyundu. Azılı Erdoğan düşmanı Michael Rubin küstahça Türk ordusunu hedef aldı ve donanmanın kötü durumda olduğunu öne sürdü. Rubin "Erdoğan Schrödinger’in Türkiye’sine hükmediyor. Askerî kabiliyet iddiası, bu kabiliyetin sınanmamasına dayalı" dedi. İsrail'den kumanda edilen aparatın bir diğer karın ağrısı ise Mavi Vatan ve Somali oldu. Rubin makalesinde hem PKK/YPG'lileri aklamaya kalktı hem de FETÖ'den ihraç edilen kalleş pilotlara sahip çıktı.
Terörsüz Türkiye sürecinin tetiklediği bölgesel gelişmeler ve Ankara-Riyad-İslamabad hattındaki Mekke Anlaşması, başta İsrail ve derin Amerika olmak üzere birçok siyonist odağı bozguna uğrattı.
Seçimlere gidecek olan İsrail bir süredir Suriye üzerinden Ankara'nın sabrını sınarken, SDG fesih kararı alıp Şam'a teslim oldu. Irak'ta silahların tek çatı altında toplanacağı belirtilirken IKBY'de Peşmerge güçleri birleşti.
İran'daki Hürmüz eksenli kriz ise Babülmendep'e uzandı. Yemen'de çatışmalar yeniden şiddetlendi. Husiler, Kızıldeniz kıyısı ile Suudi Arabistan'ı hedef alan bir dizi saldırılar düzenledi.
Husilerin İHA saldırısı Mekke çevresinde önlendi.
TÜRKİYE'Yİ YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALARA ÇEKMEK İÇİN SİNSİ PLAN: BAŞROLDE RUBİN
Mekke'yi hedef alan saldırının Mekke Paktı ile eş güdümlü olması dikkat çekerken, derin Amerika ve İsrail, Türkiye'yi Yemen'deki çatışmalara çekmek için sinsi bir provokasyona soyundu.
CIA, Pentagon ve Tel Aviv'in kullanışlı maşası Michael Rubin zaman ayarlı bir şekilde sahaya sürüldü.
KÜSTAH MAKALE: "SCHRÖDİNGER'İN TÜRKİYE'Sİ"
Mekke Paktı üzerinden provokasyona girişen Rubin, Middle East Forum'da "Schrödinger'in Türkiye'si" başlıklı bir makale kaleme aldı.
Rubin yazısında "Erdoğan, Babül mendep'i açık tutmaya yardım etmek için Türkiye'nin donanmasını, insansız hava araçlarını ve özel kuvvetlerini devreye sokarak neden bin Selman'ın savunmasına koşmuyor?" sorusunu sordu.
Daha sonra kışkırtıcı ve küstah bir üslupla "Türk ordusu içi boş bir kabuk, donanması ise daha da kötü durumda olduğu için askerî gücünü sınamaya yanaşmıyor" dedi.
Erwin Schrödinger'in kedi gözlemini örnek veren derin Amerika'nın psikolojik harp elemanı "Erdoğan Schrödinger'in Türkiye'sine hükmediyor. Askerî kabiliyet iddiası, bu kabiliyetin sınanmamasına dayanıyor. Erdoğan, başarısızlıktan ve böbürlenmesinin içi boş bir retorikten ibaret olduğunun uluslararası alanda tescillenmesinden korktuğu için Türk kuvvetlerini Babülmendep'e konuşlandırmayacak" ifadelerini kullandı.
İSRAİL'DEN KUMANDA EDİLİYOR, İSRAİL ADINA KONUŞUYOR!
İsrail'in Suriye, Somali ve KKTC'deki Türk askerlerinden ve Doğu Akdeniz'deki Türk donanmasından duyduğu endişe göz önünde bulundurulduğunda Rubin'in maşa olarak kullanıldığı, maksatlı bir provokasyona soyunduğu gözler önüne serildi.
Provokasyon bununla da sınırlı kalmadı.
CIA ajanı Rubin, Kızıldeniz'deki krizle eş güdümlü olarak Türkiye'nin Mavi Vatan politikasını hedef aldı. Ankara'nın Kıbrıs, Katar ve Somali'deki askeri varlıklarını "işgal" olarak niteledi.
Türk savunma sanayiinin İHA ve SİHA'lardaki öncü olmasından hazımsızlık duydu.
Rubin'in Somali'ye özel bir pencere açması ise dikkat çekti.
İSRAİL VE DERİN AMERİKA TÜRKİYE'Yİ SOMALİ'DE İSTEMİYOR!
CIA ajanı, "Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askerî konuşlanması artık Somali'de. Türkiye bu ülkede bir uzay üssü inşa ediyor, büyük bir deniz üssü işletiyor ve Mogadişu'nun uluslararası havalimanını kontrol ediyor. Son on yılda Türkiye, Somali'de binlerce özel kuvvetler mensubunu eğitti" dedi.
Bilindiği üzere İsrail, Türkiye'nin Somali'deki varlığından rahatsız.
Bunu da Somaliland'ı tanıyıp, askeri ve siyasi destek sağlayarak gösteriyor. İsrail'den kumanda edildiği değerlendirilen Rubin'in kaleme aldığı hezeyanların altında bu gerçekler yatıyor.
PKK'LILARI AKLADI, FETÖ'DEN İHRAÇ PİLOTLARA SAHİP ÇIKTI
Öte yandan Rubin makalesinde hem PKK/YPG'lileri aklamaya kalktı hem de FETÖ'den ihraç edilen kalleş pilotlara sahip çıktı.
Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan skandal sözler sarf etti.
BAHANELERİ SURİYE KORKULARI MEKKE PAKTI
CIA-Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Mekke Anlaşması'na katılması halinde 3. Dünya Savaşı çıkacağını öne sürmüştü.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı "İsrail'in düşmanı" olarak tanımlayan Rubin, "Türkiye ideolojik bir devlettir ve Erdoğan halifeliği yeniden kurmak istiyor, Şara Türkiye'nin vekili gibi hareket ediyor" demişti.
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