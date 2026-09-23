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Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz barıştı! Çiçekler geldi: Takipler geri döndü

Dizi dünyasının parlayan yıldızı Helin Kandemir ile milli futbolcu Dorukhan Toköz cephesinde sürpriz gelişme! Geçtiğimiz günlerde birbirlerini takipten çıkarıp fotoğrafları silerek ayrılık sinyali veren ünlü çift, aralarındaki buzları eritti. Yeniden takipleşmeye başlayıp fotoğraflara yorum yağdıran ikiliden Kandemir'in paylaştığı çiçek kareleri "Aşk galip geldi" yorumlarını beraberinde getirdi.

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Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz’ün aşkı gündemde

'Doğduğun Ev Kaderindir', 'Duy Beni', 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' ve 'Sevdiğim Sensin' gibi projelerle tanınan ünlü oyuncu Helin Kandemir, bir süredir Fatih Karagümrük'te forma giyen milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yaşadığı aşkla gündemdeydi.

Ünlü çiftin ilişkisinde ayrılık iddiası

AYRILIK İDDİASI

Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftin ilişkisi, geçtiğimiz günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

Sosyal medyada birbirlerini takipten çıktılar

Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz'ün 14 Eylül'de sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten çıkması, ayrılık söylentilerini beraberinde getirdi. Ünlü oyuncunun, futbolcuyla birlikte yer aldığı bazı fotoğrafları da sosyal medya hesabından kaldırdığı görülmüştü.

Çiftten beklenmedik hamle geldi

BEKLENMEDİK HAMLE

Yaşanan bu gelişmelerin ardından çiftten beklenmedik bir hamle geldi.

Instagram’da yeniden takipleşmeye başladılar

Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz, Instagram'da yeniden birbirlerini takip etmeye başladı. İkilinin sosyal medya üzerinden yaptıkları karşılıklı yorumlar da ilişkilerine yeniden bir şans verdikleri şeklinde yorumlandı.

Kandemir’den çiçek paylaşımı dikkat çekti

DİKKAT ÇEKEN ÇİÇEK PAYLAŞIMI

Kandemir, bu süreçte kendisine gönderilen çiçeklerin fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çekti.

Ünlü çift yeniden bir araya mı geliyor?

Daha önce ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ünlü çiftin yeniden takipleşmesi ve sosyal medyadaki etkileşimleri, magazin gündeminde yeni bir gelişme olarak yer aldı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin