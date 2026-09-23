'Doğduğun Ev Kaderindir', 'Duy Beni', 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' ve 'Sevdiğim Sensin' gibi projelerle tanınan ünlü oyuncu Helin Kandemir, bir süredir Fatih Karagümrük'te forma giyen milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yaşadığı aşkla gündemdeydi.