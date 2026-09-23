Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz barıştı! Çiçekler geldi: Takipler geri döndü
Dizi dünyasının parlayan yıldızı Helin Kandemir ile milli futbolcu Dorukhan Toköz cephesinde sürpriz gelişme! Geçtiğimiz günlerde birbirlerini takipten çıkarıp fotoğrafları silerek ayrılık sinyali veren ünlü çift, aralarındaki buzları eritti. Yeniden takipleşmeye başlayıp fotoğraflara yorum yağdıran ikiliden Kandemir'in paylaştığı çiçek kareleri "Aşk galip geldi" yorumlarını beraberinde getirdi.
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