Corona ile imtihanım

Ben de dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen Coronavirüs'e yakalanıp kurtulanlar arasına katıldım.

Benim kadar dikkat eden, kurallara uyan biri; hiç beklemediğim anda nasıl kimden aldığımı bilmeden savaşmaya başladım bu illetle... Her şey normal seyrinde ilerliyordu. Bir sırt ağrısı ile verdi sinyali. Hemen testimi yaptırdım. Pozitif çıkınca kendimi evde karantinaya aldım.

Sağlık Bakanlığı'nın yolladığı ilaçlarla, vitaminler, yemeklerle kendime öyle baktım ki; her şey yedinci günde rayına girdi. 8'inci günde ise bir nefes darlığı başladı ve asla nefes alamıyordum.

Kendimi hastanede oksijen tüpüne bağlı buldum. Gerçekten zor bir süreç yaşadım. Şimdi evdeyim, halsizim ve yine zor nefes alıyorum. Sizlere sadece söylemem gereken "Ne olur koruyun kendinizi". Nereden nasıl bulaşacağı, vücudunuza nasıl gireceği hiç belli değil!

C ve D vitaminini ve bol bol kivi yemeyi de ne olur ihmal etmeyin. Tüm şifa bekleyenlere Allah'ımdan şifa diliyorum.

GÜÇ, GÜÇSÜZÜ YENDİ!

ESKİ manken ve oyuncu Karahan Çantay, geçen hafta matematik öğretmenliği yaptığı, Tayland'da motosikletiyle kaza geçirip hayata gözlerini yumdu. 1995'te Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay'ın o yıllarını o kadar net hatırlıyorum ki… Birçok organizasyonda bir araya gelip sohbetler ederdik. Şöhreti iyi yönetmek gerekiyor, o büyüye kapılmamak gerekiyor… İyi yönetemedi bence o dönemi. Şimdi hayatta olmayan biri için yazıyorum bunları. Ama üretimi olmadı. Sadece yakışıklı diye, popüler diye dikkatleri çekti. Arka arkaya yanlışlar yaptı meslek hayatında; harcanan da o oldu.

Tayland'da matematik öğretmenliği yapan Karahan Çantay, 2015'te şunları söylemiş "En popüler olduğum dönemde işimi bırakıp İstanbul'dan gitmek zorunda kaldım. Zamanı gelince konuşurum belki." Her şey bu cümlelerde saklı. Esasında herkes yaşananları biliyor. Kimse konuşmuyor… Güç güçsüzü yendi! Kısa ve net özeti bu.