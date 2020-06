Kalabalık artıyor

Coronavirüs nedeniyle Türkiye'de yaklaşık üç aydır süren kısıtlamalar, yeni normaller benimsenerek hafifletildi. 15 ilin seyahat yasağı kalktı, turizm hareketliliği başladı. Lokantalar ve plajlar da aylar sonra açıldı. Ancak 'maske ve sosyal mesafe' en önemli kural. Bilim Kurulu üyeleri de "Karşımızda yayılmayı çok seven bir virüs var" diyerek önlemlerin önemine dikkat çekiyor.

Son üç aydır Bodrum'dayım.

Bu süreç başladığında Bodrum bomboştu. Son bir haftadır kalabalık git gide artıyor. Araç trafiği daha yoğun. Aylardır iş yapamayan restoranlar, yavaş yavaş kapılarını açtı.

Ama saat 22.00'ye kadar müşteri kabul ediyorlar.

Bodrum Merkez'de bulunan Yelken Balık'a gittim bir arkadaşımla.

Yeni düzene alışabilecek miyiz; bakalım istedim. Girişte karşılama, oturma düzeni ve servis; biz müşteriler için çok güzel. Eskiden örneğin 30 kişi alan mekanlar, şimdi 15 kişiyi geçemiyor. Mekanlar nasıl para kazanacak, nasıl para kazanacak da personele ödeme yapacak? Umarım günlük veriler tamamen sıfırlanır ve bu normalleşme süreci sonrası 2'nci bir dalga gelmez...

*****

KARANTİNA İREM'E YARADI

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın YouTube üzerinden yayınlanan 'Gör Beni' isimli programına katıldı. Armağan Çağlayan ile İrem Derici'nin geçmişte yaşadıkları bir gerginlik vardı.

İkili, aralarındaki gerginlikten sonra ilk kez programda bir araya geldi. İrem Derici, Çağlayan'a yaşadıklarını kısaca anlattı. "Bir sürü sorun yaşarken, epilepsi krizleri yaşarken, kimseye söyleyemiyorum. Bir bakıyorum hastanedeyim.

Arkamdan saydırıyorsun sosyal medyada …Ben orada üçüncü nöbetimi geçirdim sayende. Bir sene sana kinim geçmedi" diyerek içini döktü İrem.

Kendini ifade etmek ayrı bir sanattır.

İrem Derici'nin bunu yapamadığını düşünürdüm hep. İnanın bu karantina dönemi ona yaradı. Evde yaşamak; kendini daha çok keşfetmesini sağladı.

*****

VAY BE KENAN

Kenan Doğulu, son stüdyo albümüne ismini veren "Vay Be" şarkısına klip çekti. Albümde en sevdiğim 3 şarkıdan biridir bu şarkı.

Ama en çok 'Yosun' şarkısını döndüre döndüre halen dinliyorum.

Sözü ve bestesi Kenan Doğulu ile Tuğrul Eylül Cerrahoğlu'na, düzenlemesi Ozan Doğulu'ya ait Vay Be'nin klibinin yönetmenliğini Ali Demirel ile İpek Ural yaptı… Yine kendinden epey söz ettirecek bir işe imza attı Kenan Doğulu. Yaz geldi ve sanırım en çok özlediklerim arasında Kenan Doğulu konseri izlemek var.