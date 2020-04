Ramazan hoşgeldi…

HERKESİN mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah tutulan oruçları kabul etsin… Yine bilgi kirliliği ortada dolaşıyor. Lütfen kendinize göre en doğru önlemi alın. Doktorunuza danışın. Bakın Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 ile oruç tutma arasındaki ilişkiye dair bir bilimsel çalışma yapılmadığını söylüyor. Sağlıklı insanların önceki yıllardaki gibi oruç tutmalarında bir sakınca olmaması gerektiğini kaydeden örgüt, COVID-19 hastalarının ise herhangi başka bir hastalıkta olduğu gibi doktorlarına danışmalarını tavsiye ediyor. Ramazan boyunca taze ve işlenmemiş gıda tüketilmesi ve bolca su içilmesi öneriliyor. Bu önerileri dikkate aldığınızda hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum.

UMUTLU HABERLER

Coronavirüs'ün etkileri yavaş yavaş kırılıyor… Turizmciler 2020'den umudunu kesmek yerine otellerine 'Corona ayarı' yapmaya başladı.

'Coronavirüs sertifikası' alan otellerin açılacağını açıklamasının ardından turizm tesisleri de harekete geçti.

Tesisleri 1-2 aylık bir süreç içerisinde açmaya hazırlanan turizmciler, salgına karşı önemli önlem paketlerini de hayata geçirmeye hazırlanıyor. 'Girişte muayene', 'özel kıyafetle servis' gibi tedbirler alan oteller, tatilciye 'izole villa' ve '72 saat boş kalmış oda' seçeneği de sunmaya başlıyor. Otellerde 'sosyal mesafe' de bu yıl devrede olacak. Hatta bazı oteller evdeki izole hayatını devam ettirmek isteyenler için önlemleri alacaklar. Bunları duyunca çok seviniyorum. Umarım Mayıs ayı sonuna doğru hayat düzenimiz yoluna girer.

KULAĞINIZA KÜPE OLSUN

Hepimiz gibi günlerimiz şaştı… Ne günü biliyorum, ne tarihi. 50 gün olmuş evde olalı. Her hafta yazıyorum; iyi bir sosyal medya canavarı oldum. Kim ne yapıyor, kim yemek tarifi veriyor, kim spor yapıyor hepsini biliyorum artık.

Aralarda da gördüklerimi kaydediyor ve uyguluyorum. Son günlerdeki favorim Instagram'da yeni nesil magazin yapan ikili. Bartu Küçükçağlayan ve Meliksah Altuntaş... 'Mücbir Sebepler' adı altında her gece saat 00:30'u gösterdiğinde karşılıklı günlük magazin olaylarını kendi üslupları ile ti'ye alıyorlar. Her gece yayına başladıklarında da bir irinden ünlü isimler, yorumlarıyla Mücbir Sebepler'e konuk oluyor.

Edis, Ezgi Mola, İrem Sak, Hasibe Eren, İrem Derici, Burak Altındağ, Saba Tümer gibi isimleri de yayında görebiliyorsunuz.

Ben ilk Mücbir Sebepleri Saba Tümer'den duydum. Geceleri kendi yayını biter bitmez hemen Bartu Küçükçağlayan ve Meliksah Altuntaş'ı izlediğini anlatmış ve çok eğlendiğini anlatmıştı bana. Çok haklı olduğunu kendimi son bir haftadır izleyerek ve gece saat 00.30'u beklerken bulunca anladım.

ZAMANLAMA MANİDAR

Müzik dünyasına sayısız söz, beste ve sanatçı kazandıran usta besteci, söz yazarı ve prodüktör Ercan Saatçi, 1995 yılında bestelediği Kara Kışlar şarkısını yeniden yorumladı… Yıllar önce Kibariye'nin de seslendirdiği Kara Kışlar'ın Ercan Saatçi yorumu ile tekrar çıkış tarihi de şarkının sözleriyle çok manidar oldu; "Çok Kara Kışlar gördüm ben yine pes etmedim…" "Söz Müzik Ercan Saatçi" konseptiyle tüm dijital mecralarda yerini alan şarkı, bu serinin ilki olma özelliğini taşıyor. Ercan Saatçi'ye ait popüler olmuş diğer söz ve müzikler tamamlandığında plak olarak da dinleyiciyle buluşturacak.