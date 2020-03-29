'Evdeyiz Dede!
Berkay'ın ev ortamında kendi orkestrası ile müzisyen dostlarını ağırlayıp beraber şarkılar söylediği dinleyenlerine müzik ziyafeti çektiği "Evdeyiz Dede'nin ilk konukları Zeynep Bastık, Edis, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Simge...
Berkay, Coronavirüs salgını sonrası "Evde Kal" çağrısı nedeni ile çekimlerine ara verdiği programına hayat normale döndüğünde tekrar başlayacak… TV'den dijitale geçen ve TV ile birlikte dijitale önem verenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bence yaptığı bu işle yeni nesil yayıncılığın en başarılı ismi olacak Berkay…
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ŞİFRELERİ ÇÖZMEK ŞART
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede küresel salgın haline dönüşen Türkiye'de de etkisini gösteren Coronavirüs (Covid-19) sonrasında yapılan "Evde Kal" çağrısına uyarak evdeyim. Yeni medya stratejilerine bol bol bakıyorum kimler ne yapıyor diye. Hem eğlence hem de eğitim odaklı, sosyal ve etkileşimli programlar kendilerine izleyici bulmuş durumda dijitalde.
Yeni nesil her şeyi daha kısa istiyor.
Mesela geleceğin filmleri ve tiyatro oyunları daha kısa olacak. Dijitale doğan çocuklar kısa program izleyecekler.
Dijital deyapılan programlara baktığımda en uzunu 25 dakika.
Ünlü isimlere de bakarsanız kendi mecralarını yaratıyorlar. Her ünlünün kendi kanalı olmuş olacak.
Göstermek istediklerini, anlatmak istediklerini, yeniliklerini kendi istedikleri gibi hazırlayıp sunacaklar. Şimdiden buna yatırım yapıp bu işin şifresini çözen hem markasına yatırım yapmış olacak hem de gelirine…
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AKILLI PAZARLAMA!
Konserler, Coronavirüs nedeniyle geçici süre iptal oldu. Ama biraz önce dediğim gibi; yeni nesil yayıncılığa yatırım yapıp kendi mecrasını oluşturan ünlüler bu dönemi de paraya çevirmeye başarısını gösterdi.
Birçok ünlü isim, büyük markalarla iş birliği yaparak sosyal medyalarından canlı yayın ile şarkılar söylediler. Kimi dondurma markası, kimi bir içeçek firması kimi de bir telekomünikasyon firması ile yaptıkları anlaşmalar sayesinde hem para kazandılar hem de sevenlerini mutlu ettiler.
Markalar, müşterileriyle etkileşime geçmek ve diğer markalardan farklılaşmak için ünlülerin sosyal medya mecralarını kullanarak hedef kitlelerine daha hızlı ulaşmayı sağlıyorlar. Akıllıca bir pazarlama, iyi bir strateji planı hem marka hem ünlüler için…
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ALKIŞLAR HANDE'YE
Uzun zamandır Hande Yener'in müzikal değişimi kulaktan kulağa konuşuluyordu. Yeniden kendini ve müziğini yenilediğini, başka sound'lar denediğini duyuyor ve merak ediyordum.
Geçen gece bu değişimin ilk habercisi olan şarkısı yayınlandı.
Ben bayıldım şarkıya.
Hande Yener'in 'Poll Production by Polat Yağcı' etiketiyle yayınlanan 'Pencere' şarkısı, yaşadığımız kötü olayları özetliyor. Yine özgür, yini kendi istediği gibi bir şarkı yapmış Hande Yener ama şahane de olmuş. 'Pencere' diğer şarkılara olan beklentimi arttırdı.
Şansı bol olsun size de şifa olsun…
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