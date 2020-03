Müzik şifadır

Müzik, şarkılar her şeyin şifasıdır.

Her şeyin üstündedir müzik. İyileştirir, düşündürür. Politikalar üstüdür hatta.

Sokak sokak, televizyon televizyon anlatmak istediğini bir şarkı bir cümle ile anlatabilirsin.

Güldüğümüzde müzik, ağladığımız da müzik, kızdığımızda müzik. Bu dönem, arana mesafe koymayacağın ve maskeni takmadan dinleyebileceğin tek şey müzik.

Televizyonu, radyonuzu, müzik çalarınızı açın ve sevdiğiniz şarkıları dinleyin.

Dinlediğiniz her müzik şifalandırsın sizleri…

*****

KALEMİ ELİME ALDIM

Günlerdir kulağımda kulaklığım yeni çıkan şarkıları dinliyorum. Sabah çok erken uyanıyorum. Tek başıma kimse ile temasım olmadan 1 saat sahilde yürüyüş yapıp dönüyorum evime.

27 yıldır çalışıyorum ve hiç bu kadar 'dur' vermemiştim. Kendimi dinledim evde, kendimle baş başa kadım. Evi derledim topladım, düzenlemem gereken her şeyi tek tek ayıklayarak düzene soktum.

Üretime devam ettim. Uzun zamandır elim bilgisayara gitmiyordu yeni bir şeyler yazmak için.

İçimde kelimeler uçuşuyor olmasına rağmen tek tük çıkıyordu cümleler.

Şimdi kendimle kalınca yazmaya da başladım. Böyle giderse 11'inci kitabım yıl sonu sizlere ulaşmış olur.

*****

KAOSTAN BESLENMEYİN!

"Evde kal Türkiye" deniyor.

Sokaklara bakıyorum, uymayan çok az. Uymayanı da anlamıyorum. Bir de yine sosyal medyada felaket tellalları iş başında.

Kötülükten, kaos yaratmaktan beslenenler… Telefonuma günde onlarca mesaj düşüyor.

Ne kadar dinlememeye çalışsam, ne kadar okumaya çalışsam da ister istemez bir an gözüm takılıyor ve etkileniyorum.

Geçen gece telefonuma çok ünlü bir arkadaşımdan ses kaydı geldi saat 23.20'de….

Evde yalnızken dinledim mesajı.

Kısaca özeti: "Virüs şöyle yayıldı, böyle yayıldı. Şu kadar hayatını kaybeden var. Yarın sokağa çıkma yasağı gelecek üzerinizde nakit paranız mutlaka olsun." Dışarıda yağmur yağıyor; ben panikle attım kendimi sokağa koştur koştur bankamatikten para çekmeye. Ve çektim parayı nefes nefes.

Eve dönerken fark ettim ve insanlarda panik yaratma çabasına ben de kandığım için kendime öyle bir kızdım ki. Tek sevindiğim kısım; o mesajın yayılmasına yardımcı olmadım.

*****

BAYILDIKLARIM

Dedim ya sürekli müzik dinliyorum.

Simge'nin 'Akustik Konserler' serisinin dijital platforma uyarlanmış şarkılarını dinlemenizi tavsiye ediyorum. Dijital platformlarda ilk "Ne zamandır?" şarkısının akustik hali çıkmıştı… Şimdi kendi YouTube kanalında "Yankı" ve "Üzülmedim Mi?" şarkılarının akustik halleri var.

Yalın'ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayın konserlerine bayıldım. Konuğu Sıla ile yayında bir araya gelmesi de şahaneydi.

Funda Arar da muhteşemdi… Böyle zamanlarda yeniliklere ve ilklere açık olan kim varsa kazanır.