Seki tüyosu

Deniz Seki evleniyor. Geçtiğimiz hafta ben de sabah sabah telefonuma gelen tebrik telefonlarından öğrendim. Bana niye geliyor tebrik uzun yıllardır biz beraber çalışıyoruz Deniz Seki ile ondan. Böyle bir konu aramızda geçmedi ama her şey anlık geliştiği için kısa sürede bir şeylerin değişebileceğini düşünerek aradım onu.

Deniz Seki de bunu muhabir arkadaşlardan duyduğunu söyledi. İrfan Özçelik bir müddettir var hayatında. Bir arkadaş ortamında tanıdılar birbirlerini. Şu an için her şey keyifli.

Evlilik yok. Ben ikisini de birbirine çok yakıştırıyorum. Allah biliyor kalbimdekini.

Nikah tarihi diye verilen 15 Mart, İrfan Özçelik'in doğum günü. Belki Deniz Seki kendisine sürpriz bir doğum günü partisi organize ediyordur. Bu parti nikah olarak algılanmış olabilir. Benden ufak bir tüyo… Benden duymadınız…

*****

DRAM ÇIKTI

Gökhan Çınar'ın YouTube programına konuk olan Burcu Esmersoy, çocukluk yıllarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Her cümlesini o kadar dikkat ile dinledim ki. Yıllarca ailesinden şiddet gördüğünü söyleyerek, "Babam tuvalette beni hortumla dövüyordu" ifadelerini kullandığı anlarda o soğuk kanlı anlattı, benim yüreğimin çarpıntısını anlatamam size.

"Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım. Üvey babam çok muhteşem bir insandı. Onun hakkını ödeyemem ama annemin hakkını bilmiyorum" dedi benim gözlerimden yaşlar süzüldü.

O renki ışıklar o renkli ışıkların altında gördüğünüz her bireyin çok güzel çok keyifli bir hayatı olduğunu sanıyorsunuz ya çoğu zaman. Bakın en güzel örneği ve kendi ağzından anlatan Burcu Esmersoy.

Herkesin hayatta mutsuzlukları, üzüntüleri var. Belki sizden daha da fazla.

Sadece siz onların eğlenceli o ışıklar altındaki hayatlarına şahit olduğunuz için hep öyle sanıyorsunuz.

Lütfen empati yapın birini eleştirirken birini yargılarken hele ki o şov dünyasındaki insanların belki bilmediğiniz çok acıları vardır.

Burcu Esmersoy'u uzaktan izlerken gönül ilişkilerine bakınca hep karşısındakine sıkı sıkı sarıldığını görünce yakın çevreme geçmişini bilmeden hep aynı cümleyi kurardım. Çocukluğuna dair bir kalp kırıklığı var ondan böyle çok aşık derdim. Ve yıllar sonra hissettiğim duyguyu onunla ilgili kendi cümleleriyle onaylamış oldu.

Çok mutlu olsun. Kim sevmek çok sevilmek istiyorsa da Allah herkesin karşısına iyi insanlar çıkarsın yine yeniliyorum dileğimi her zamanki gibi.

*****

BÜYÜK KRİZ

Yaşı küçük ama aklı büyük bir kardeşimiz sosyal medyaya damga vurdu.

Ben çocuk severim hem de çok. Ama yaşına uygun çocuk daha çok severim.

Akıllı olsun, güzel cevaplar versin bayılırım saatlerce vakit geçirebilirim.

Bahsettiğim kardeşim Atakan Kayalar, henüz 10 yaşında olmasına rağmen Türkiye'nin son günlerde en çok konuştuğu ismi oldu. Atakan Kayalar'ın sosyal medyada yayılan videolarının ardından herkes onu "filozof" olarak adlandırdı… Hatta Atakan'ın "Kristal ve indigo çocuk" olduğu iddiaları da yayıldı.

10 yaşındaki Atakan Kayalar kendisini şu sözlerle anlatıyor, "Adım Atakan.

Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, Cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Felsefeyle ilgilisin galiba dedim. Eğitim ve bireysel haklar üzerine konuşuyorduk. O an da Fethi Çağıl bir şey söyledi. Tam olarak hatırlamıyorum. Okuduğum kitaplara bakacak olursak. Kayı serisinin tamamını okudum. Nutuk okudum. Homeros İlyada okudum. Böyle buyurdu Zerdüşt okudum" Evet zeki bir çocuk. Pedagojik gelişim hızı ve düzeyi farklı. Ama kanal kanal gezmemeli. Ve sempatik çocuk biran da antipatik olacak. Hatta olmaya başladı bile bir röportaj sırasında annesi kendisi ile duygularını muhabirlere anlatırken, Atakan Kayalar araya girip tuhaf bir üslupla annesinin sözünü kesip onu başka yöne yönlendiriyor.

O görüntüyü o üslubu görene kadar kafamda başkayken bu kardeşimiz o andan sonra sempatim bir anda bitti kendisine.

Sosyal medya da ufak bir araştırma yaptığımda benimle aynı kanaatte olan çok insan gördüm.